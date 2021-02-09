Автомобили с армянскими номерами могут узаконить в России 

На территории России, по оценкам специалистов, насчитывается до 300 тысяч автомобилей, ввезённых из Армении. Владельцы не могут легализовать транспортные средства, но вскоре ситуация может измениться, и машины будут узаконены.

Во вторник, 9 февраля, транспортный комитет Государственной думы должен рассмотреть и принять протокольное поручение, разработанное инициативной группой. Если документ найдёт поддержку, то владельцы автомобилей с армянскими номерами смогут узаконить свои транспортные средства. То есть можно будет получить ПТС и номерные знаки РФ, платить транспортный налог и штрафы, если водитель нарушит правила дорожного движения.

Как пишет интернет-портал «Автоновости дня» со ссылкой на слова Светланы Бессараб , депутата Госдумы и одного из авторов инициативы, в Казахстане тоже сталкивались с проблемой машин с армянскими номерами, но нашли выход из ситуации. Точно так же можно разрешить легализовать ввезённые из Армении авто и в нашей стране. Это поможет решить проблему тысяч россиян, плюс бюджет пополнится за счёт оплаты транспортного налога.