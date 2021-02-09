Автомобили с армянскими номерами могут узаконить в России 

На территории России, по оценкам специалистов, насчитывается до 300 тысяч автомобилей, ввезённых из Армении. Владельцы не могут легализовать транспортные средства, но вскоре ситуация может измениться, и машины будут узаконены.
Во вторник, 9 февраля, транспортный комитет Государственной думы должен рассмотреть и принять протокольное поручение, разработанное инициативной группой. Если документ найдёт поддержку, то владельцы автомобилей с армянскими номерами смогут узаконить свои транспортные средства. То есть можно будет получить ПТС и номерные знаки РФ, платить транспортный налог и штрафы, если водитель нарушит правила дорожного движения.
Как пишет интернет-портал «Автоновости дня» со ссылкой на слова Светланы Бессараб, депутата Госдумы и одного из авторов инициативы, в Казахстане тоже сталкивались с проблемой машин с армянскими номерами, но нашли выход из ситуации. Точно так же можно разрешить легализовать ввезённые из Армении авто и в нашей стране. Это поможет решить проблему тысяч россиян, плюс бюджет пополнится за счёт оплаты транспортного налога.
Напомним, во многих регионах России ещё в прошлом году сотрудники ГИБДД начали отправлять машины с армянскими номерами на штрафные стоянки. В ближайшие два года владельцы не могут забрать свои транспортные средства, потому как пока они не могут считаться «проходным товаром» из Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия). Поэтому на сегодняшний день на некоторые машины уже начислены суммы за нахождение на спецстоянке, превышающие их изначальную стоимость.