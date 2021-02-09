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Российским водителям приготовили новые запреты 

Мария Иванова 14 часов назад
С 1 июня 2021 года российским автомобилистам запретят ездить на летней резине зимой (и наоборот), с порванным или неисправным ремнем безопасности и со сломанной аппаратурой спутниковой навигации. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на проект постановления правительства
В документе сказано, что с лета 2021-го инспекторы будут обращать внимание не только на тип резины, но и на размер колес и дисков. Запрещено будет ездить с шинами, которые не подходят авто по категории, размеру, скорости и несущей способности. Кроме того, не разрешат ездить с зимними шинами, установленными только на одной оси (некоторые водители экономят и не ставят их на все четыре колеса).
С июня незаконной станет езда с ремнем безопасности с надорванной или не втягивающейся в катушку лямкой, а также со сломанным замком.
Запрещено будет ездить на машинах с отсутствующей или неисправной спутниковой навигацией, сломанным устройством или системой вызова экстренных оперативных служб (ГЛОНАСС).
Однако речь идет о машинах, в конструкции которых предусмотрено наличие такой аппаратуры. Владельцев старых «Жигулей» за ее отсутствие штрафовать не будут.
За все вышеперечисленные нарушения будут наказывать штрафами в 500 рублей или предупреждением.
В Национальном автомобильном союзе РБК сказали, что многие нарушения инспектору будет выявить непросто (к примеру, сварку дисков). Заметно это только во время техосмотра.
Как писал «Рамблер», уже с 1 марта российских водителей начнут штрафовать на две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Кроме того, за прохождение техосмотрa в неаккредитованных организациях с марта будет грозить уголовная ответственность — до года лишения или ограничения свободы или год общественных работ.
Комментарии
Автоновости , РБК
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