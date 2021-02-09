Стартовали продажи RAV4 Style с функциями Toyota Connected Services

8 февраля начались продажи RAV4 в версии Style с функциями Toyota Connected Services.

Стильная версия популярного кроссовера RAV4 в комплектации Style в России станет первым из Подключенных автомобилей с функциями Toyota Connected Services.

Подключенный автомобиль использует преимущества мобильного интернета, телематики и облачного хранения данных для того, чтобы постоянно быть на связи со своим владельцем, обеспечивая ему новый уровень комфорта и безопасности. Toyota RAV4 Style оснащается специальным модулем передачи данных со встроенной сим-картой, благодаря которому клиент получает в автомобиле полноценную точку доступа Wi-Fi. На протяжении первого года владелец сможет воспользоваться предоплаченным ежемесячным трафиком в объеме 10 гигабайт.

Toyota Connected Services включают восемь полезных функций:

Найти мой автомобиль позволит клиенту не забыть, где была оставлена машина, при помощи карты с точным месторасположением кроссовера. Функция поможет рассчитать время в пути и даст необходимые рекомендации по маршруту. Благодаря удобному интерфейсу можно быстро передать геометку любому человеку через мессенджеры и социальные сети.

позволит клиенту не забыть, где была оставлена машина, при помощи карты с точным месторасположением кроссовера. Функция поможет рассчитать время в пути и даст необходимые рекомендации по маршруту. Благодаря удобному интерфейсу можно быстро передать геометку любому человеку через мессенджеры и социальные сети. Контроль заряда аккумулятора при помощи интуитивно понятной графики даст возможность следить за батареей и быстро принять меры в случае падения уровня заряда.

при помощи интуитивно понятной графики даст возможность следить за батареей и быстро принять меры в случае падения уровня заряда. История поездок хранит множество данных, включая детали маршрута, длительность, пробег, среднюю скорость, а также резкие ускорения и торможения. Функция позволяет найти нужную информацию даже спустя долгое время, воспользовавшись возможностью селекции по неделям, месяцам и годам.

хранит множество данных, включая детали маршрута, длительность, пробег, среднюю скорость, а также резкие ускорения и торможения. Функция позволяет найти нужную информацию даже спустя долгое время, воспользовавшись возможностью селекции по неделям, месяцам и годам. Техническое обслуживание напомнит пробег до следующего ТО и в несколько касаний поможет записаться на обслуживание к своему или любому дилеру марки поблизости через форму обратной связи с дилером. С помощью «Журнала обслуживания» можно вести запись сервисных операций, в любой момент имея доступ ко всей истории обслуживания автомобиля.

напомнит пробег до следующего ТО и в несколько касаний поможет записаться на обслуживание к своему или любому дилеру марки поблизости через форму обратной связи с дилером. С помощью «Журнала обслуживания» можно вести запись сервисных операций, в любой момент имея доступ ко всей истории обслуживания автомобиля. Индикаторы панели приборов подскажут необходимую справочную информацию по контрольным лампам автомобиля.

подскажут необходимую справочную информацию по контрольным лампам автомобиля. Финансовые услуги быстро познакомят с актуальными финансовыми инструментами компании Тойота в России.

быстро познакомят с актуальными финансовыми инструментами компании Тойота в России. Аварийный ассистент сможет зафиксировать все инциденты в дороге, используя преимущество точной геолокации. Также с помощью этой функции можно быстро связаться со службой спасения и службой помощи на дороге в случае необходимости.

сможет зафиксировать все инциденты в дороге, используя преимущество точной геолокации. Также с помощью этой функции можно быстро связаться со службой спасения и службой помощи на дороге в случае необходимости. Напоминания дают возможность делать заметки-напоминания об истории обслуживания автомобиля и важных эпизодах владения, фиксируя момент смены резины, оплаты транспортного налога и оставшийся срок гарантии.

Toyota

Владельцы Toyota могут управлять всеми функциями Подключенного автомобиля с помощью приложения MyT, которое доступно в App Store и Google Play. Весь функционал будет доступен клиенту на протяжении 10 лет с момента регистрации на портале и активации сим-карты.

Toyota планирует постоянно расширять количество функций Toyota Connected Services и регулярно обновлять возможности приложения.

Стильная версия кроссовера отличается двухцветным исполнением кузова с покрытием «перламутр» и черной крышей. Привлекательный образ дополняют легкосплавные черные колесные диски размером 18 дюймов, эксклюзивная комбинированная отделка сидений искусственной кожей и замшей и оптимальное оснащение. RAV4 Style базируется на версии «Комфорт» и включает следующие опции: двухзонный климат-контроль, зимний пакет с электрообогревом лобового стекла, датчик дождя, задние датчики парковки, камеру заднего вида с динамическими линиями разметки, электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида, круиз-контроль, цветной семидюймовый дисплей на панели приборов и современную мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроссовер предлагается с полным приводом Dynamic Torque Control AWD с электронным блоком управления, системой Multi-terrain select®, адаптирующей работу технических систем под тип покрытия, и интегрированной системой активного управления AIM.

Toyota RAV4 в версии Style с Toyota Connected Services, оснащенный 2-литровым двигателем, работающим в паре с инновационным вариатором с первой механической передачей, можно приобрести по цене от 2 391 000 рублей, а модель с мощным 2,5-литровым двигателем в сочетании с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией с расширенным диапазоном блокировки гидротрансформатора — от 2 603 000 рублей.

Кроссовер можно приобрести в кредит с низким ежемесячным платежом и гарантией обратного выкупа в рамках программы «Комфорт+». По условиям программы, рассчитанной на три года, стоимость автомобиля разделяется на первоначальный взнос от 20%, небольшие ежемесячные платежи и последний остаточный платеж, максимальный размер которого составляет 60% от общей стоимости. К моменту внесения остаточного платежа клиент может погасить кредит самостоятельно либо позволить официальному дилеру выкупить автомобиль по гарантированной выкупной стоимости, установленной при заключении договора. Полученная сумма может быть использована для полного погашения кредита. Также клиент может выбрать новую модель Toyota, и в этом случае часть суммы будет использована для первоначального взноса за автомобиль. Благодаря низким ежемесячным платежам в 9700 рублей, клиент может свободно планировать свои расходы, даже если параллельно несет дополнительную финансовую нагрузку.

Также до конца февраля RAV4 Style доступен к приобретению по кредитной программе с выгодной ставкой 4% годовых.