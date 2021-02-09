Поставки новых автомобилей из России резко сократились 

По итогам 2020 года поставки легковых автомобилей из России за рубеж резко сократились: всего было экспортировано 65 тысяч машин, что на 41,2 процента меньше, чем в 2019 году, следует из отчета Федеральной таможенной службы (ФТС). Импорт в свою очередь снизился на 19,7 процента, до 243,2 тысячи легковушек.

Общая стоимость автомобилей, экспортированных из России в прошлом году, составила 986,9 миллиона долларов. За тот же период в страну ввезли иномарок на сумму свыше 5,4 миллиарда долларов. Столь большая разница объясняется тем, что самые продаваемые модели массового сегмента в большинстве своем собирают на территории России. Так, в топ-25 бестселлеров российского рынка нет ни одной машины, которую возят из-за границы.

Зато в премиум-сегменте почти все модели производят за рубежом — исключение составляют некоторые автомобили марок BMW и Genesis, которые собирают на калининградском «Автоторе», а также Mercedes-Benz , у которой есть завод в Подмосковье. Россия же экспортирует бюджетные модели, например, брендов Lada УАЗ , и объемы поставок не сравнимы с объемами ввозимых в страну иномарок.

На импорте и экспорте машин в 2020 году сказались меры, предпринятые на фоне пандемии коронавируса: многие автомобильные заводы временно приостанавливали работу, соответственно, прекращались и поставки. К тому же, АвтоВАЗ завершил продажи моделей Lada в Европе, а российский рынок лишился ряда иномарок, таких как Cadillac CT6, Chevrolet Camaro и Corvette.

Что касается грузового транспорта, то там падение экспорта и импорта не столь сильное. Экспорт грузовых автомобилей в прошлом году сократился на 17,7 процента и составил 12,2 тысячи машин на 324 миллионов долларов, а импорт — на 19,4 процента, до 24,1 тысячи машин общей стоимостью почти 1,2 миллиарда долларов.