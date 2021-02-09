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Сына «короля Новой Москвы» отпустили из-под ареста 

Lenta.ru 9 часов назад
Сына «короля Новой Москвы» отпустили из-под ареста
Фото: ТАСС
Карахана Балакеримова, сына российского бизнесмена Лазера Балакеримова, которого называют «королем Новой Москвы», отпустили после десяти суток ареста. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, полицейские остановили автомобиль Балакеримова-младшего на Староможайском шоссе 30 января, сын бизнесмена находился за рулем в нетрезвом виде. Суд отправил нарушителя под арест на десять суток и выписал штраф — 30 тысяч рублей. Во вторник, 9 февраля, он вышел на свободу.
Также утверждается, что ранее Карахан Балакеримов был лишен водительских прав на 1,5 года.
О его задержании стало известно днем 9 февраля.
В январе 2017 года сообщалось, что Балакеримова-младшего уволили после того, как в сети появилось видео с его свадебным кортежем, грубо нарушившим правила дорожного движения. На записи видно, как водители демонстрируют на дороге опасное вождение: в частности, играют в «шашечки» и едут задним ходом.
Отец Балакеримова, комментируя ситуацию, заявил, что появление ролика — скорее всего, «чей-то заказ».

«Что, я не заработал своему сыну 500-600 тысяч на свадьбу?! Были 110-120 гостей. Сразу скажу — никаких кортежей не было, все как у простых людей», — сказал бизнесмен.

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