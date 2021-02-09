Количество автокредитов в России выросло на 30%

На рынке России в январе текущего года выросло количество автомобилей, купленных в кредит. В сравнении с аналогичным месяцем минувшего года, число автокредитов увеличилось почти на треть, то есть, на 30%.

Как пишет интернет-портал 32Cars, со ссылкой на информацию, обнародованную российским универсальным коммерческим банком ВТБ , количество оформленных в январе автокредитов выросло на 30%. Также сообщается, что почти 40% кредитов были оформлены по льготным программам автокредитования, инициированных государством.

Благодаря программам государственной поддержки, жители нашей страны имеют возможность приобрести транспортное средство с 10-процентной выгодой. При этом для ДФО льготы по госпрограммам ещё выше — до 25%. Многие россияне спешат воспользоваться выгодными условиями и приобрести авто по сниженным ценам.

Кстати, в минувшем месяце вырос не только объём автокредитов, но и средний чек. Так, в январе уровень последнего вырос до 970 000 рублей, а это почти на четверть больше, нежели было зафиксировано годом ранее.