Глава Renault рассказал, какой будет новая «Нива» 

Глава компании Renault Лука де Мео рассказал о моделях Lada, которые появятся в ближайшие годы. В интервью Automotive News Europe он поделился подробностями о новом поколении классической «Нивы», или Lada Niva Legend, а также рассказал о новом кроссовере на основе шоу-кара Dacia Bigster.

Концепт Dacia Bigster , показанный в январе нынешнего года, станет прототипом для моделей сразу трех брендов, входящих в Renault Group: румынского Dacia, самого Renault и российской Lada. При этом серийные кроссоверы будут непохожи друг на друга, отметил де Мео, хотя разделят 85 процентов узлов и агрегатов.

Основой для трех новинок станет модульная платформа CMF-B, на которой базируются Renault Logan и Sandero третьей генерации, а также европейский Clio. Судя по концепту Bigster, длина которого достигает 4600 миллиметров, серийные кроссоверы получат внушительные габариты — вероятно, модель станет самой крупной в линейке Lada.

Концепт Dacia Bigster

Автомобили под шильдиками Dacia и Lada поступят в продажу в 2024 и 2025 годах соответственно, а сроки появления кроссовера Renault пока неизвестны. Де Мео рассчитывает, что совокупные продажи соплатформенных моделей превысят один миллион в год.

Топ-менеджер раскрыл и некоторые новые подробности о «Ниве», которая не переживала радикальных изменений более 40 лет. Бывшая Lada 4x4, переименованная в Lada Niva Legend, получит больший внедорожный потенциал по сравнению с «товарным» Bigster. По словам де Мео, Niva будет автомобилем с хорошей проходимостью, адаптированным к серьезным нагрузкам, и будет в чем-то схожа с японским внедорожником Suzuki Jimny

Внешность новой «Нивы» получит элементы в стиле ретро, что было видно на показанном ранее тизере концепта Niva Vision с угловатым кузовом и прямоугольной решеткой радиатора. По предварительным данным, в длину новинка будет достигать 4280 миллиметров (на 40 миллиметров больше, чем актуальная пятидверная Niva Legend), а колесная база составит 2600 миллиметров.

Будет доступно две версии автомобиля: стандартная и с повышенным внедорожным потенциалом и клиренсом 240 миллиметров. В гамму двигателей войдет турбомотор 1.3 от Renault Arkana, отдачу которого уменьшат с 150 до 130 лошадиных сил, а также 1,8-литровый «атмосферник» мощностью 122 силы. Премьера новой «Нивы» намечена на 2024 год.