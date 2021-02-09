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Глава Renault рассказал, какой будет новая «Нива» 

Motor.ru и ещё 5 20 часов назад
Глава Renault рассказал, какой будет новая «Нива»
Фото: © Lada
Глава компании Renault Лука де Мео рассказал о моделях Lada, которые появятся в ближайшие годы. В интервью Automotive News Europe он поделился подробностями о новом поколении классической «Нивы», или Lada Niva Legend, а также рассказал о новом кроссовере на основе шоу-кара Dacia Bigster.
Концепт Dacia Bigster, показанный в январе нынешнего года, станет прототипом для моделей сразу трех брендов, входящих в Renault Group: румынского Dacia, самого Renault и российской Lada. При этом серийные кроссоверы будут непохожи друг на друга, отметил де Мео, хотя разделят 85 процентов узлов и агрегатов.
Основой для трех новинок станет модульная платформа CMF-B, на которой базируются Renault Logan и Sandero третьей генерации, а также европейский Clio. Судя по концепту Bigster, длина которого достигает 4600 миллиметров, серийные кроссоверы получат внушительные габариты — вероятно, модель станет самой крупной в линейке Lada.
Концепт Dacia Bigster
Автомобили под шильдиками Dacia и Lada поступят в продажу в 2024 и 2025 годах соответственно, а сроки появления кроссовера Renault пока неизвестны. Де Мео рассчитывает, что совокупные продажи соплатформенных моделей превысят один миллион в год.
Топ-менеджер раскрыл и некоторые новые подробности о «Ниве», которая не переживала радикальных изменений более 40 лет. Бывшая Lada 4x4, переименованная в Lada Niva Legend, получит больший внедорожный потенциал по сравнению с «товарным» Bigster. По словам де Мео, Niva будет автомобилем с хорошей проходимостью, адаптированным к серьезным нагрузкам, и будет в чем-то схожа с японским внедорожником Suzuki Jimny.
Внешность новой «Нивы» получит элементы в стиле ретро, что было видно на показанном ранее тизере концепта Niva Vision с угловатым кузовом и прямоугольной решеткой радиатора. По предварительным данным, в длину новинка будет достигать 4280 миллиметров (на 40 миллиметров больше, чем актуальная пятидверная Niva Legend), а колесная база составит 2600 миллиметров.
Будет доступно две версии автомобиля: стандартная и с повышенным внедорожным потенциалом и клиренсом 240 миллиметров. В гамму двигателей войдет турбомотор 1.3 от Renault Arkana, отдачу которого уменьшат с 150 до 130 лошадиных сил, а также 1,8-литровый «атмосферник» мощностью 122 силы. Премьера новой «Нивы» намечена на 2024 год.
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Автоновости , Suzuki Jimny , Suzuki , Lada , Renault Logan , Renault , Dacia
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