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Lada стала самой популярной маркой среди россиян 

Вероника Полынина 6 часов назад
Lada стала самой популярной маркой среди россиян
Фото: Lada
В январе 2021 года россияне купили 365 300 подержанных автомобилей, самой популярной маркой стала Lada, следует из данных агентства «Автостат».
По сравнению с январем 2020 года количество перепроданных автомобилей сократилось на 0,3%. Год назад россияне купили 366 400 подержанных авто.
Покупатели машин с пробегом в январе отдавали предпочтение Lada (86 200 автомобилей, 23,6% от общего объема перепродаж), Toyota (40 700 автомобилей) и Nissan (20 600 автомобилей), Hyundai (19 700 автомобилей) и Kia (19 000 автомобилей).
На перечисленные марки пришлось более половины всех купленных авто — 51%.
Корейским маркам Huyndai и Kia в январе удалось нарастить объем перепродаж на +1,6% и +2,9% соответственно. Положительную динамику также продемонстрировали американский Chevrolet (+1,7%) и немецкий Volkswagen (+1,8%).
Самой популярной моделью российского вторичного рынка в январе 2021 года стал Ford Focus. Объем его перепродаж составил 8 800 тысяч экземпляров. На втором месте — хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» с результатом 8 400 тысяч единиц.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Ассоциации европейского бизнеса рассказали, что в 2020 году продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019 года на 9,1%. При этом в «Автостате» сообщили, что россияне чаще всего покупали авто марки Lada — на них пришлось 21,5% от общего числа проданных машин.
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Автоновости , Hyundai , Nissan , Chevrolet , Kia , Ford Focus , Lada , Toyota , Volkswagen
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