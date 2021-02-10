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Эксперты: Renault окончательно поглотит АвтоВАЗ через 10 лет 

Car.ru 6 часов назад
Эксперты предсказали окончательное поглощение АвтоВАЗа через 10 лет
Фото: Car.ru
Компания Renault обнародовала стратегический план развития на ближайшее десятилетие
В частности, планируется объединить в одно целое марки Dacia и Lada с общей архитектурой CMF-B. Кроме того, с 18 до 11 будет сокращено количество типов выпускаемых кузовов.
В свою очередь бренд Niva могут вывести в отдельную единицу. Его будут собирать в длинном и укороченном вариантах. Также известно, что в ближайшие 4 года Renault планирует сократить инвестиции в производство с 10 до 8 процентов.
Эксперты говорят, что проект Renault отрицательно скажется на деятельности АвтоВАЗа. Ведь фактически будет иметь место адаптация автомобилей Dacia к российским реалиям. Собственное шасси российского производителя будет упразднено. Поэтому автомобили станут фактически копиями иномарок с неизбежным повышением цены.
Говоря об АвтоВАЗе, специалисты приводят пример со Skoda и Seat. После того, как эти бренды перешли под управление Volkswagen Group, они практически утратили свою индивидуальность.
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Автоновости , Lada , SEAT , Volkswagen , Renault , Skoda , Dacia , Автоваз
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