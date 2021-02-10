Эксперты предсказали окончательное поглощение АвтоВАЗа через 10 лет

Компания Renault обнародовала стратегический план развития на ближайшее десятилетие

В частности, планируется объединить в одно целое марки Dacia Lada с общей архитектурой CMF-B. Кроме того, с 18 до 11 будет сокращено количество типов выпускаемых кузовов.

В свою очередь бренд Niva могут вывести в отдельную единицу. Его будут собирать в длинном и укороченном вариантах. Также известно, что в ближайшие 4 года Renault планирует сократить инвестиции в производство с 10 до 8 процентов.

Эксперты говорят, что проект Renault отрицательно скажется на деятельности АвтоВАЗа . Ведь фактически будет иметь место адаптация автомобилей Dacia к российским реалиям. Собственное шасси российского производителя будет упразднено. Поэтому автомобили станут фактически копиями иномарок с неизбежным повышением цены.