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Mitsubishi в этом году представит две новинки для России 

Car.ru 5 часов назад
Mitsubishi в этом году представит две новинки для России
Фото: Reuters
Крупный японский автопроизводитель Mitsubishi в текущем году готовится представить на рынке России две новинки. Речь в данном случае идёт не о совершенно новых моделях, а об уже известных, переживших рестайлинг или сменивших поколение.
Как пишет интернет-портал RuNews24 со ссылкой на информацию, обнародованную пресс-службой японского бренда, в апреле текущего года на российский рынок выйдет обновлённая вариация кроссовера Mitsubishi Eclipce Cross. Особых подробностей о грядущей новинке пока нет, но известно, что авто может существенно прибавить в цене.
Уже в следующем месяце бренд Mitsubishi представит публике новую генерацию внедорожника Pajero Sport. Доступным для покупки российским поклонникам японского автопрома авто должно стать не раньше лета этого года, но точные сроки старта продаж пока не объявляются.
Представители компании Mitsubishi также поделились планами относительно продаж новых автомобилей в текущем году. В 2020-м объёмы реализации моделей из линейки японского бренда «просели», поэтому в 2021 продажи планируют поднять до 35 тысяч экземпляров, увеличив почти на четверть в сравнении с прошлогодними показателями.
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Автоновости , Mitsubishi
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