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BMW отказалась от выпуска электрического хэтчбека версии BMW i1 

Car.ru 3 часа назад
BMW отказалась от выпуска электрического хэтчбека
Фото: Car.ru
BMW решила прекратить выпуск электрических хэтчбеков модификации BMW i1. Версия 1-Series получила платформу как в случае Mini Cooper в исполнении Hardtop.
На такой же базе производят также электрический Mini SE, который недавно появился на авторынке. Причиной прекращения выпуска модели i1 является не внутренняя сложившаяся конкуренция. Главным фактором послужило отсутствие популярности на хэтчбеки в рамках двух самых важных и крупных рынков компании. Речь идет о КНР, а также Соединенных Штатах.
В США приоритет отдают внедорожным версиям. При этом китайские автолюбители предпочитают авто в кузове седан. Между тем BMW не собирается полностью отказываться от электрических версий меньших размеров.
В ближайшие несколько лет компания планирует выпустить версию i2. Речь идет об электрической модификации 2-Series в исполнении Gran Coupe. По мнению баварских производителей, четырехдверное купе обладает большой глобальной привлекательностью. Эксперты считают, что срок службы нынешней генерации 1-Series будет продлен до 2030 г. При этом планируется минимум 2 рестайлинга авто.
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Автоновости , BMW , Mini Cooper
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