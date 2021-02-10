СМИ раскрыли самые популярные автоподставы 

Журналисты издания Autonews рассказали читателям о новых аферах, жертвами которых становятся рядовые автомобилисты. Мошенники начали имитировать ДТП с помощью камней, пластиковых бутылок, пугать водителей дымом из-под капота и переодеваться в сотрудников ГИБДД

В Москве, например, не единожды была замечена группа аферистов на черном Mercedes. Они с помощью пластиковой бутылки имитируют столкновение с проезжающим мимо автомобилем боковыми зеркалами. Жертвой мошенничества едва не стала столичная автоледи по имени Марьяна. Девушка поначалу не обратила внимание на подозрительный звук, но когда ее догнал водитель на черном Mercedes вынуждена была остановиться. Мужчина заявил, что Марьяна, проезжая мимо его авто, разбила ему боковое зеркало. В подтверждение указал на царапины на боковом зеркале девушки.

Предполагаемая виновница ДТП предложила оформить Европротокол, мужчина отказался и пригрозил автовладелице лишением прав, поскольку она покинула место аварии. Решить вопрос аферист согласился только за 10 тысяч рублей. Сошлись на пяти тысячах, но сделка так и не состоялась, поскольку мошенник отказался писать расписку. Не добившись своего, он вынужден был ретироваться.

Схему иногда используют с некоторыми поправками. В некоторых случаях в авто жертвы бросают камни, привлекают даже переодетых в форму сотрудников ГИБДД людей. Под давлением псевдополицейских жертвы охотнее соглашаются компенсировать ущерб на месте.

Изобретательные аферисты с помощью ловкости рук убеждают своих жертв в неисправности их авто. Мошенник убеждает водителя (чаще девушку), что из-под капота авто идет дым. Вместе они открывают крышку, и преступник в одно мгновение делает так, что действительно начинает валить дым. Он тут же находит причину неисправности — вышедший из строя датчик на выходном коллекторе. Новая запчасть по счастливой случайности оказывается у афериста с собой. Стоимость его услуг по замене детали — несколько тысяч рублей. Как только ремонт закончен, дым рассеивается, а благодарный водитель платит мошеннику.