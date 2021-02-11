Средние цены на бензин за неделю выросли на 15 копеек

Средние потребительские цены на бензин в России с 1 по 7 февраля выросли на 15 копеек и составили 46,72 рубля за литр, говорится в материалах Росстата

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 15 копеек — до 44,02 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 15 копеек — до 47,69 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 14 копеек и составила 54,25 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 6 копеек — до 49,02 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 61 российском регионе, наиболее заметный отмечен в Южно-Сахалинске — на 1,9%, Владивостоке — на 1,5% и Горно-Алтайске — на 1,2%. Снижение цен наблюдалось в Кызыле — на 0,4%.

В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, Санкт-Петербурге — на 0,4%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 43,1 рубля до 45,11 рубля за литр, марки Аи-95 — от 47,79 рубля до 51,59 рубля, марки Аи-98 — от 49,99 рубля до 56,89 рубля.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 42,7 рубля до 45,25 рубля за литр, марки Аи-95 — от 46,2 рубля до 49,71 рубля, марки Аи-98 — от 53,9 рубля до 56,83 рубля.

Объем производства бензина в РФ с 1 по 7 февраля сократился на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей — до 745 тыс. тонн. Производство дизельного топлива упало на 6,3% и составило 1 млн 507,9 тыс. тонн.