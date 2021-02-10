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Глава Renault анонсировал новую Lada Niva 

Алиса Селезнёва 10 часов назад
Глава Renault рассказал, какой будет новая «Нива»
Фото: РИА Новости
Руководитель Groupe Renault Лука де Мео пообещал, что новый внедорожник Lada Niva будет иметь отпечаток ретростиля, чтобы «зажечь» интерес покупателей к бренду в России. Об этом пишет издание «За рулем».
По словам Луки де Мео, новая Lada Niva должна стать простым и практичным автомобилем для бездорожья.

«Наше понимание Niva заключается в том, чтобы представить ее как технический продукт, как некую целевую конструкцию для экстремальных условий, для интенсивного использования. Подобно Land Rover Defender или Suzuki Jimny», — отметил он.

Продажи Niva в компании не собираются ограничивать только Россией, рынками для сбыта автомобиля могут стать Швейцария или Австрия, где есть потребность в надежных внедорожниках из-за рельефа местности. Де Мео также подчеркнул, что будет «большая дифференциация в дизайне» для разных рынков.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Ассоциации европейского бизнеса рассказали, что в 2020 году продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019 года на 9,1%. При этом в «Автостате» сообщили, что россияне чаще всего покупали авто марки Lada — на них пришлось 21,5% от общего числа проданных машин.
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Автоновости , Land Rover Defender , Suzuki Jimny , Suzuki , Lada , Renault , Rover , Land Rover
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