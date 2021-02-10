Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Citroen обновил кроссовер C3 Aircross 

Car.ru и ещё 1 10 февраля 2021
Citroen обновил кроссовер C3 Aircross
Фото: Car.ru
Автобренд Citroen обновил свой популярный кроссовер C3 Aircross 2021 модельного года. Изображения свидетельствуют, что автомобиль не будет похож на предшественника, получит более агрессивный экстерьер и угловатые черты.
Как отметили разработчики, для продажи будет доступна целая линейка цветов, благодаря чему внедорожник можно будет сделать еще более агрессивным или, наоборот, мягким. От Citroen C5 Aircross салону авто достались кресла, мультимедиа с дисплеем диагональю 9 дюймов, несколько отсеков, где можно хранить вещи.
Под капотом, как и прежде, расположат турбированные бензиновые агрегаты на 108 и 127 л.с., а также дизельный двигатель на 108 л.с. мощности. Привод предусмотрен только передний, но зато инженеры добавили систему GripControl для езды по бездорожью. В продажу новинка должна выйти летом этого года, ближе к дате премьеры обещают раскрыть технические характеристики, комплектации и другие сведения. Тогда же инженеры назовут и стоимость нового кроссовера с улучшенным дизайном.
Видео дня. Эксперты рассказали, почему растут цены на топливо
Car.ru: последние новости
Илон Маск дал советы по покупке нового автомобиля Илон Маск дал советы по покупке нового автомобиля Автомобили с армянскими номерами могут узаконить в России Автомобили с армянскими номерами могут узаконить в России В сеть утекли данные российских автовладельцев В сеть утекли данные российских автовладельцев
Комментарии
Автоновости , Кроссовер , Citroen , Citroen C5 AirCross , Citroen C5
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение