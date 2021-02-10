Citroen обновил кроссовер C3 Aircross 

Автобренд Citroen обновил свой популярный кроссовер C3 Aircross 2021 модельного года. Изображения свидетельствуют, что автомобиль не будет похож на предшественника, получит более агрессивный экстерьер и угловатые черты.

Как отметили разработчики, для продажи будет доступна целая линейка цветов, благодаря чему внедорожник можно будет сделать еще более агрессивным или, наоборот, мягким. От Citroen C5 Aircross салону авто достались кресла, мультимедиа с дисплеем диагональю 9 дюймов, несколько отсеков, где можно хранить вещи.

Под капотом, как и прежде, расположат турбированные бензиновые агрегаты на 108 и 127 л.с., а также дизельный двигатель на 108 л.с. мощности. Привод предусмотрен только передний, но зато инженеры добавили систему GripControl для езды по бездорожью. В продажу новинка должна выйти летом этого года, ближе к дате премьеры обещают раскрыть технические характеристики, комплектации и другие сведения. Тогда же инженеры назовут и стоимость нового кроссовера с улучшенным дизайном.