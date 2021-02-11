Депутаты предложили разрешить проезд по «выделенке» ночью

Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, предлагающий не штрафовать водителей за проезд по выделенной полосе ночью и при необходимости объезда, сообщил в Telegram -канале один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов

Согласно ПДД, по "выделенке" могут ехать рейсовые автобусы, троллейбусы, школьные автобусы, маршрутные и легковые такси и велосипедисты. Для других транспортных средств за движение по этой полосе или остановку на ней предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

В пояснительной записке к документу отмечается, что ночью "выделенка" остается практически пустой, при этом соседние полосы могут быть заполнены. Таким образом, по мнению авторов законопроекта, при дефиците улично-дорожной сети запрет в ночное время необоснованный и странный.

Изменения предлагаются в статью 12.17 КоАП. Составители документа считают, что водителей не следует привлекать к административной ответственности при езде автомобиля по "выделенке" с 23 часов до 6 часов, а также в случае проведения на полосе движения ремонтных или уборочных работ и необходимости объезда препятствия.

Ранее правительство не поддержало этот законопроект.