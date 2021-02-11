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Renault представила новый кроссовер в России 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
Renault представила новый кроссовер в России
Фото: renault
Renault провела презентацию нового кроссовера Duster для России, его продажи начнутся уже в первом квартале 2021 года, следует из сообщения компании к презентации.

"Renault Россия представляет новый Renault Duster, сохранивший ключевые преимущества автомобиля первого поколения — внедорожные характеристики и полную готовность к суровым условиям эксплуатации… Продажи нового Renault Duster стартуют в первом квартале 2021 года", — говорится в сообщении.

Как сообщил на презентации коммерческий директор компании Филипп Тьер, цены и комплектации новой машины будут объявлены в конце февраля, в первую очередь получат возможность приобрести автомобиль онлайн-покупатели.
Новый Duster будет представлен с четырьмя вариантами двигателя, три из которых доступны на текущем поколении модели (бензиновые 1,6 и 2 литра и дизельный 1,5 литра), а также с новым турбированным агрегатом объемом 1,33 литра и мощностью 150 лошадиных сил, комплектуемого как механической коробкой передач, так и вариатором CVT Xtronic, следует из презентации.
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Автоновости , Renault Duster , Renault
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