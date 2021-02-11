Hyundai и Kia заподозрили суды Тольятти в мошенническом сговоре с клиентами 

Компании Hyundai и Kia обратились в Следственный комитет с просьбой проверить законность вынесенных судьями Тольятти решений. По мнению автопроизводителей, в городе существует нелегальная схема, позволяющая мошенникам получать компенсации за якобы неисправные автомобили.

За последнее время районные суды Тольятти рассмотрели несколько одинаковых дел, в ходе которых владельцы автомобилей подавали иски к компаниям Hyundai и Kia с целью получить компенсацию из-за обнаружившихся в машинах неисправностей. Первое, что насторожило автопроизводителей, — почти все дефекты связаны с нарушением работы электронной системы. Кроме того, автовладельцы обращаются в суд в тот момент, когда заводская гарантия подходит к концу.

При этом все однотипные иски практически всегда рассматривают одни и те же судьи, а истцов всегда представляет один человек. Автопроизводители отметили, что суды никогда не учитывают мнения независимых экспертов и самих компаний. В связи с этим представители марок, а также инженеры заводов-изготовителей пришли к выводу, что дефекты, на которые ссылаются истцы могли быть созданы умышленно.

Помимо компенсаций судьи обязуют автопроизводителей выплачивать потерпевшим значительные штрафы, которые почти всегда в несколько раз превышает цену новых автомобилей. В связи с этим представители Hyundai и Kia предполагают, что данные дела намерено сфабрикованы группой лиц, в которую входят судьи Тольятти.

В настоящий момент российский офис Hyundai заявил, что компания уже понесла убытки в размере 30 миллионов рублей и в перспективе должна выплатить ещё 40. Оба корейских автопроизводителя обратились в Следственный комитет, а также в Совет по противодействию коррупции с целью проанализировать законность вынесенных судами решений.