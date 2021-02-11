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В сеть утекли данные российских автовладельцев 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
В сеть утекли данные российских автовладельцев
Фото: Майя Жинкина / «Коммерсантъ»
В сеть утекли данные известного в России автобота AVinfobot, через который можно найти информацию о подержанных автомобилях. Об этом рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.
Отмечается, что речь идет о получении информации из более чем 35 тысяч запросов. В утечке есть в том числе сведения о владении россиянами автомобилями, факты нарушения ПДД и контактная информация (их телефоны и аккаунты в соцсетях).
По словам Бедерова, утечка базы была обнаружена 9 февраля.

«Это внутренняя база данных AVinfobot и внешние различные источники: штрафы проверяют на сайте ГИБДД, что-то на сайте страховщиков, сайтов очень много», — пояснил специалист.

Отчеты, заказанные пользователями, попали в индексацию поисковика Google, говорит специалист, а их содержимое зависит от наличия тех или иных данных в источниках, которыми пользуется AVinfobot. Бедеров предположил, что утечка произошла по причине халатности разработчиков сервиса, которые не прописали запрет на индексацию пользовательских данных.
В декабре 2020 года сообщалось, что в сеть утекли данные десятков тысяч водителей «Яндекс.Go». В интернете можно было найти большую таблицу, в которой обозначены фамилии, имена и отчества водителей, их номера телефонов и госномера машин.
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Автоновости , Google , РИА Новости
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