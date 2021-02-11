В сеть утекли данные российских автовладельцев 

В сеть утекли данные известного в России автобота AVinfobot, через который можно найти информацию о подержанных автомобилях. Об этом рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

Отмечается, что речь идет о получении информации из более чем 35 тысяч запросов. В утечке есть в том числе сведения о владении россиянами автомобилями, факты нарушения ПДД и контактная информация (их телефоны и аккаунты в соцсетях).

По словам Бедерова, утечка базы была обнаружена 9 февраля.

«Это внутренняя база данных AVinfobot и внешние различные источники: штрафы проверяют на сайте ГИБДД, что-то на сайте страховщиков, сайтов очень много», — пояснил специалист.

Отчеты, заказанные пользователями, попали в индексацию поисковика Google , говорит специалист, а их содержимое зависит от наличия тех или иных данных в источниках, которыми пользуется AVinfobot. Бедеров предположил, что утечка произошла по причине халатности разработчиков сервиса, которые не прописали запрет на индексацию пользовательских данных.