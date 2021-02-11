Недорогую китайскую Tesla предложили продавать по всему миру

Продажи нового компактного и недорогого электромобиля, который разрабатывает компания Tesla, могут распространить на множество стран, а не только на Китай, как планировалось ранее. Об этом рассказал директор подразделения американской компании в КНР Том Чжу.

По его словам, в настоящее время в Китае идет процесс создания научно-технического центра, который и займется разработкой и испытанием новой модели. Чжу пояснил, что розничная стоимость электрокара Tesla составит порядка $25 тыс., что на $13 тыс. дешевле стоимости в США самой доступной версии Model 3.

Также директор китайского подразделения Tesla отметил, что, несмотря на планы мировых продаж, производство нового электрокара будет организовано именно в Китае, на шанхайском заводе фирмы, пишет Roadshow.

Кроме того Маск отмечал, что одной из ключевых технологий при создании нового электрокара станет производство в Китае собственных аккумуляторов. Однако оно, вероятно, появится лишь через несколько лет.

Как ранее писал «Профиль», в ходе презентации разработанных технологий для аккумуляторов Маск продемонстрировал новые системы Tesla Battery Day, отметив, что они станут более компактными, бюджетными и эффективными. Такой аккумулятор можно будет зарядить до 50% всего за семь минут, примерно столько же требуется водителю для заправки топливного бака.