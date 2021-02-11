Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Китайский электромобиль Tesla предложили продавать по всему миру 

Профиль 5 часов назад
Недорогую китайскую Tesla предложили продавать по всему миру
Фото: ©Tesla
Продажи нового компактного и недорогого электромобиля, который разрабатывает компания Tesla, могут распространить на множество стран, а не только на Китай, как планировалось ранее. Об этом рассказал директор подразделения американской компании в КНР Том Чжу.
По его словам, в настоящее время в Китае идет процесс создания научно-технического центра, который и займется разработкой и испытанием новой модели. Чжу пояснил, что розничная стоимость электрокара Tesla составит порядка $25 тыс., что на $13 тыс. дешевле стоимости в США самой доступной версии Model 3.
Также директор китайского подразделения Tesla отметил, что, несмотря на планы мировых продаж, производство нового электрокара будет организовано именно в Китае, на шанхайском заводе фирмы, пишет Roadshow.
Ранее исполнительный директор Tesla Илон Маск рассказывал, что новый электромобиль будет иметь форму компактного городского хэтчбека. Для этого используют укороченную базу от Tesla Model 3.
Кроме того Маск отмечал, что одной из ключевых технологий при создании нового электрокара станет производство в Китае собственных аккумуляторов. Однако оно, вероятно, появится лишь через несколько лет.
Как ранее писал «Профиль», в ходе презентации разработанных технологий для аккумуляторов Маск продемонстрировал новые системы Tesla Battery Day, отметив, что они станут более компактными, бюджетными и эффективными. Такой аккумулятор можно будет зарядить до 50% всего за семь минут, примерно столько же требуется водителю для заправки топливного бака.
Видео дня. Эксперты рассказали, почему растут цены на топливо
Профиль: последние новости
В Хабаровске возобновили поставки бензина на АЗС В Хабаровске возобновили поставки бензина на АЗС Продажи новой Lada Niva Travel стартовали в России Продажи новой Lada Niva Travel стартовали в России Проезд по дорогам Москвы и Подмосковья планируют сделать платным Проезд по дорогам Москвы и Подмосковья планируют сделать платным
Комментарии
Автоновости , Tesla , Tesla Model 3 , Илон Маск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение