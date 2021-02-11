Недорогую китайскую Tesla предложили продавать по всему миру

Продажи нового компактного и недорогого электромобиля, который разрабатывает компания Tesla, могут распространить на множество стран, а не только на Китай, как планировалось ранее. Об этом рассказал директор подразделения американской компании в КНР Том Чжу.
По его словам, в настоящее время в Китае идет процесс создания научно-технического центра, который и займется разработкой и испытанием новой модели. Чжу пояснил, что розничная стоимость электрокара Tesla составит порядка $25 тыс., что на $13 тыс. дешевле стоимости в США самой доступной версии Model 3.
Также директор китайского подразделения Tesla отметил, что, несмотря на планы мировых продаж, производство нового электрокара будет организовано именно в Китае, на шанхайском заводе фирмы, пишет Roadshow.
Ранее исполнительный директор Tesla Илон Маск рассказывал, что новый электромобиль будет иметь форму компактного городского хэтчбека. Для этого используют укороченную базу от Tesla Model 3.
Кроме того Маск отмечал, что одной из ключевых технологий при создании нового электрокара станет производство в Китае собственных аккумуляторов. Однако оно, вероятно, появится лишь через несколько лет.
Как ранее писал «Профиль», в ходе презентации разработанных технологий для аккумуляторов Маск продемонстрировал новые системы Tesla Battery Day, отметив, что они станут более компактными, бюджетными и эффективными. Такой аккумулятор можно будет зарядить до 50% всего за семь минут, примерно столько же требуется водителю для заправки топливного бака.