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ГИБДД получит право изымать документы на автомобили 

Прайм 4 часа назад
Сотрудников ГИБДД могут наделить правом изымать свидетельство о регистрации автомобиля. Как пишет "Авто.ру", это будет происходить с автомобилями с техническими неисправностями либо без страхового полиса ОСАГО.
Такой законопроект был внесен кабмином на рассмотрение Госдумы.
В случае принятия проекта Думой правительство вернет меру пресечения в виде запрета на эксплуатацию автомобиля. Выносить такой запрет инспекторы ГИБДД будут прямо на дороге.
Основанием для запрета станут, помимо уже известных, условия и неисправности из списка МВД, который будет расширен в июне этого 2021 года.
Как ранее писали "Автоновости дня", в перечень войдут:
несезонные покрышки, неисправные ремни безопасности, неработающая система "ЭРА-ГЛОНАСС", газобаллонное оборудование, у которого нет своего заводского паспорта.
При выявлении одной из сразу нескольких таких неисправностей инспектор ГИБДД будет составлять протокол о запрещении транспортного средства к управлению на дороге. Будет также приостановлено действие диагностической карты на авто.
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После этого водитель будет в течение трех суток обязан устранить проблему или неисправность, потом заново пройти техосмотр и получить новую диагностическую карту. Сниматься запрет на эксплуатацию машины будет автоматически: после появления новой диагностической карты в информационной системе ЕАИСТО.
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Автоновости , Видео , Госдума , ГИБДД , МВД , сайт "Автоновости дня"
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