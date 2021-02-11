В России могут отменить штрафы за езду по «выделенке» ночью 

Ярослав Нилов. Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий отмену штрафов для водителей за проезд по выделенным полосам для общественного транспорта ночью или при необходимости объехать препятствие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замруководителя фракции в Госдуме

Авторы инициативы напомнили, что сейчас штраф за движение или остановку на полосе для общественного транспорта составляет 1,5 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — три тысячи рублей.

«В ночное время ввиду отсутствия движения общественного транспорта выделенная полоса остается практически пустой, в то время как соседние полосы могут быть заполнены», — отмечают авторы законопроекта.

Они предложили принять изменения в КоАП, оговаривающие, что водитель транспортного средства не привлекается к административной ответственности за выезд на выделенную полосу «с 23 часов до 6 часов», а при необходимости объезда препятствия.

Как писал «Рамблер», уже с 1 марта российских водителей начнут штрафовать на две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Кроме того, за прохождение техосмотрa в неаккредитованных организациях с марта будет грозить уголовная ответственность — до года лишения или ограничения свободы или год общественных работ.