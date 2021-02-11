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В России могут отменить штрафы за езду по «выделенке» ночью 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
В России могут отменить штрафы за езду по «выделенке» ночью
Фото: ТАСС
Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий отмену штрафов для водителей за проезд по выделенным полосам для общественного транспорта ночью или при необходимости объехать препятствие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замруководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов.
Авторы инициативы напомнили, что сейчас штраф за движение или остановку на полосе для общественного транспорта составляет 1,5 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — три тысячи рублей.

«В ночное время ввиду отсутствия движения общественного транспорта выделенная полоса остается практически пустой, в то время как соседние полосы могут быть заполнены», — отмечают авторы законопроекта.

Они предложили принять изменения в КоАП, оговаривающие, что водитель транспортного средства не привлекается к административной ответственности за выезд на выделенную полосу «с 23 часов до 6 часов», а при необходимости объезда препятствия.
Как писал «Рамблер», уже с 1 марта российских водителей начнут штрафовать на две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Кроме того, за прохождение техосмотрa в неаккредитованных организациях с марта будет грозить уголовная ответственность — до года лишения или ограничения свободы или год общественных работ.
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Автоновости , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР
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