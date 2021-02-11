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ГИБДД может получить право изымать документы на автомобили 

Павел Тиунов 3 часа назад
ГИБДД может получить право изымать документы на автомобили
Фото: РИА Новости
Сотрудников ГИБДД предложили наделить правом изымать документы на авто прямо на дороге, если у машины есть неисправности, создающие угрозу безопасности дорожного движения, сообщает издание Auto.ru. Речь об аннулировании свидетельства о регистрации. Сегодня подобные полномочия есть только у судов.
Инициативу активно обсуждают в российском правительстве. Не исключено, что в скором времени поправки в закон о безопасности дорожного движения, которые разработали в МВД, будут представлены на рассмотрение в Госдуму РФ.
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В документе говорится, что если автоинспектор, остановив автолюбителя, выявит у машины неисправности из перечня запрещающих эксплуатацию авто, то он будет вправе приостановить действие диагностической карты. Затем водителю будет дано трое суток на ремонт авто, внеочередное прохождение техосмотра и получение новой диагностической карты. Если за указанный срок новая карта не получена, то при следующей встрече с сотрудником ГИБДД на дороге правоохранитель сможет аннулировать свидетельство о регистрации авто. Соответственно далее перемещение машины будет разрешено только на эвакуаторе.
При этом перечень неисправностей, которые будут отнесены к категории создающих угрозу безопасности дорожного движения, еще не известен. Список, по данным журналистов, готовится. Не исключено, что в него войдут, например, запрет на езду летом на зимних покрышках, а зимой — на летних, запрет на использование авто с люфтом рулевого управления более 10 градусов, с повышенным содержанием вредных веществ в выхлопе, без подголовников и т.д.
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Автоновости , Госдума , Правительство РФ , ГИБДД , МВД
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