ГИБДД может получить право изымать документы на автомобили 

Сотрудников ГИБДД предложили наделить правом изымать документы на авто прямо на дороге, если у машины есть неисправности, создающие угрозу безопасности дорожного движения, сообщает издание Auto.ru. Речь об аннулировании свидетельства о регистрации. Сегодня подобные полномочия есть только у судов.

Инициативу активно обсуждают в российском правительстве . Не исключено, что в скором времени поправки в закон о безопасности дорожного движения, которые разработали в МВД , будут представлены на рассмотрение в Госдуму РФ

В документе говорится, что если автоинспектор, остановив автолюбителя, выявит у машины неисправности из перечня запрещающих эксплуатацию авто, то он будет вправе приостановить действие диагностической карты. Затем водителю будет дано трое суток на ремонт авто, внеочередное прохождение техосмотра и получение новой диагностической карты. Если за указанный срок новая карта не получена, то при следующей встрече с сотрудником ГИБДД на дороге правоохранитель сможет аннулировать свидетельство о регистрации авто. Соответственно далее перемещение машины будет разрешено только на эвакуаторе.

При этом перечень неисправностей, которые будут отнесены к категории создающих угрозу безопасности дорожного движения, еще не известен. Список, по данным журналистов, готовится. Не исключено, что в него войдут, например, запрет на езду летом на зимних покрышках, а зимой — на летних, запрет на использование авто с люфтом рулевого управления более 10 градусов, с повышенным содержанием вредных веществ в выхлопе, без подголовников и т.д.