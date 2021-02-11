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Россияне массово переходят на авто с АКПП 

Павел Тиунов 3 часа назад
Доля проданных авто с АКПП в 2020 году достигла 62%
Фото: ТАСС
В 2020 году доля проданных автомобилей с автоматической коробкой передач составила почти 62%, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования агентства «Автостат». Аналитики отметили, что уже пятый год подряд большинство автолюбителей предпочитают АКПП «механике».
Общее количество реализованных машин с автоматической коробкой в минувшем году составило 921 тысячу авто. Это на 2,5% больше, чем годом ранее. По словам экспертов, больше половины покупателей уже пятый год подряд приобретают автомобили на «автомате», меньшая часть автолюбителей отдает предпочтение механической коробке.
Статистика по проданным в 2020 году авто гласит, что продажи новых машин снизились на 9,1% по сравнению с 2019-м. Всего в России было продано 1,6 миллиона автомобилей. При этом в Ассоциации европейского бизнеса надеются, что в 2021 году ситуация будет постепенно выравниваться. Рост продаж прогнозируется на уровне 2,1%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты, опрошенные «Известиями», завили, что цены на новые автомобили скорее всего врастет, а ряд компаний могут ограничить модельный ряд на российском рынке. Всё из-за предлагаемого Минпромторгом повышения утилизационного сбора. Инициатива представителей ведомства предусматривает повышение применяемого к базовой ставке коэффициента на 25%. Таким образом, на легковые автомобили базовая ставка вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тысяч до 187,5 тысячи рублей.
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Автоновости , Минпромторг , газета "Известия"
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