Доля проданных авто с АКПП в 2020 году достигла 62%

В 2020 году доля проданных автомобилей с автоматической коробкой передач составила почти 62%, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования агентства «Автостат». Аналитики отметили, что уже пятый год подряд большинство автолюбителей предпочитают АКПП «механике».

Общее количество реализованных машин с автоматической коробкой в минувшем году составило 921 тысячу авто. Это на 2,5% больше, чем годом ранее. По словам экспертов, больше половины покупателей уже пятый год подряд приобретают автомобили на «автомате», меньшая часть автолюбителей отдает предпочтение механической коробке.

Статистика по проданным в 2020 году авто гласит, что продажи новых машин снизились на 9,1% по сравнению с 2019-м. Всего в России было продано 1,6 миллиона автомобилей. При этом в Ассоциации европейского бизнеса надеются, что в 2021 году ситуация будет постепенно выравниваться. Рост продаж прогнозируется на уровне 2,1%.