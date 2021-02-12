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Минтранс взялся за вопрос о средствах индивидуальной мобильности 

Car.ru 8 часов назад
Минтранс взялся за вопрос о средствах индивидуальной мобильности
Фото: car.ru
Любители электрических самокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности могут начать напрягаться, ведь власти подготавливают для них новые меры ограничений. Минпромторг рассматривает возможность нанесения RFID-меток, которые будут говорить о параметрам устройства. Специалистам важно, чтобы по одной отметке можно было понять характеристики силовой установки. Получается, что инспектор ГИБДД, при остановке СИМ, сможет выяснить, нужно ли для управления данным устройством получать категорию в в/у. Минтранс также планирует запретить лицам, управлящим такими устройствами, развивать скорость свыше 25 км/ч. Контролем движения будут заниматься участковые и сотрудники ГИБДД при помощи новых средств измерения.
В среду в Общественной палате проходило обсуждение регулирования движения электрических самокатов, моноколес и прочих средств передвижения. Пока что их владельцы по ПДД приравниваются к пешеходам или велосипедистам. Если же мотор сильнее 250 ватт, то гражданин расценивается как водитель мопеда. В последнем случае нужно иметь категорию М в правах. С 2019 года проходят обсуждения проекта поправок в Правила дорожного движения от Минтранса. Данным устройствам ведомство хочет дать общее обозначение — средства индивидуальной мобильности. Согласно проекту, на них можно будет перемещаться по тротуару на скорости не более 20 км/ч и на проезжей части при достижении 14-летнего возраста и наличии экипировки. Еще в прошлом году проект был направлен на перерассмотрение.
В Минтрансе уже раскрыли некоторые детали пересмотренного проекта. Московские власти предложили выставить рамки скоростного режима для устройств. Пока что речь идет о 25 км/ч, данное требование выставлено даже к передвижению на проезжей части. Средства, позволяющие измерять скорость, уже существуют. И цифровые технологии не стоят на месте. Все данные можно будет сканировать и по биометрии. За нарушение правил грозит штраф в размере 1500 рублей.
До того, как ввести вышеуказанные ограничения, нужно сначала сделать классификацию СИМ. Сейчас уже прорабатывается вопрос, касающийся законного обозначения таких устройств, но пока что данную тему нужно обсудить с производителями. Есть возможность делать отметки прямо на конструкции, но при замене двигателя нельзя будет отследить это. Чтобы проверять все данные, необходимо прямо в конструкцию внедрять RFID-метки. Общественная палата, со своей стороны, разрабатывает альтернативную систему поправок в ПДД. Проект, который сейчас обсуждается в Минтрансе, не удовлетворяет требования некоторых специалистов. Многие полагают, что СИМ вообще нужно приравнивать к транспортным средствам и поставить строгий запрет на выезд на пешеходные дорожки. Можно объединить их с электрическими велосипедами и выделить для них отдельную полосу на дороге. Блогеры предлагают запретить выезжать на данных устройствах на дорогу подросткам, которые не достигли возраста 16 лет. Напомним, что вопрос, который касается данных устройств, обсуждается уже с 2017 года. На практике возникало много трагических случаев, в которых фигурировали и электросамокаты, и моноколеса. А ответственность ложилась не невиновных людей.
Итог. Власти продолжают обсуждать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности. Есть несколько предложений со стороны специалистов, в какую категорию выделить данные устройства и как ограничить для них скорость.
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Автоновости , Минпромторг , Общественная палата России , Минтранс РФ , ГИБДД , Правительство Москвы
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