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УАЗ перейдёт под контроль японцев в результате новой сделки Sollers с Isuzu 

Car.ru 5 часов назад
УАЗ перейдёт под контроль японцев в результате новой сделки Sollers с Isuzu
Фото: Car.ru
Sollers планирует заключить с Isuzu специальное соглашение, касающееся нового СП. Благодаря этому, российский автобренд получит дивиденды на сумму 5 млрд рублей.
Данные действия могут означать очередной этап передачи японской фирме контроля над существующим производством УАЗ. Сейчас им управляет Sollers.
Sollers осуществляет сотрудничество с компанией Isuzu довольно давно. В 2006 г. на территории России приступили к сборке японских коммерческих грузовых авто. В 2007 г. было зарегистрировано СП, занимающееся производством машин в Елабуге. А с 2012 г. это затронуло Ульяновский автозавод. Хотя японская фирма в 2015 г. выкупила акции партнёра, автомобили в рамках УАЗ продолжили выпускать.
Также были попытки создания совместного предприятия. Sollers в 2018 г. заявил про выпуск новой среднетоннажной грузовой версии «УАЗ» совместно с Isuzu. На российском авторынке машину должны были назвать «УАЗ Сити». На экспорт транспортное средство предполагалось выпускать с японским логотипом.
Эксперты считают, что УАЗ перейдет под контроль фирмы Isuzu не раньше 2024 г. В это время предприятия должны начать получать большую прибыль.
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Комментарии 1
Автоновости , Isuzu , УАЗ , Sollers
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