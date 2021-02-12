УАЗ перейдёт под контроль японцев в результате новой сделки Sollers с Isuzu 

Sollers планирует заключить с Isuzu специальное соглашение, касающееся нового СП. Благодаря этому, российский автобренд получит дивиденды на сумму 5 млрд рублей.

Данные действия могут означать очередной этап передачи японской фирме контроля над существующим производством УАЗ . Сейчас им управляет Sollers.

Sollers осуществляет сотрудничество с компанией Isuzu довольно давно. В 2006 г. на территории России приступили к сборке японских коммерческих грузовых авто. В 2007 г. было зарегистрировано СП, занимающееся производством машин в Елабуге. А с 2012 г. это затронуло Ульяновский автозавод. Хотя японская фирма в 2015 г. выкупила акции партнёра, автомобили в рамках УАЗ продолжили выпускать.

Также были попытки создания совместного предприятия. Sollers в 2018 г. заявил про выпуск новой среднетоннажной грузовой версии «УАЗ» совместно с Isuzu. На российском авторынке машину должны были назвать «УАЗ Сити». На экспорт транспортное средство предполагалось выпускать с японским логотипом.

Эксперты считают, что УАЗ перейдет под контроль фирмы Isuzu не раньше 2024 г. В это время предприятия должны начать получать большую прибыль.