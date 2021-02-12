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Россиянин выставил на продажу 20-летнюю Lada за миллион рублей 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
20-летнюю Lada выставили на продажу за миллион рублей
Фото: Avito
Россиянин выставил на продажу редкую модель ВАЗ-2112 «Тарзан» за 1,2 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на «Авито».
Речь идет о легковом автомобиле темно-зеленого цвета. Снаружи модель «отличает» высокий дорожный просвет, «кенгурятник» желтого цвета, пороги и расширители арок. По словам продавца, Lada 2001 года выпуска оборудована кондиционером, центральным замком, полным электропакетом, различными обогревами, аудиосистемой и качественной шумоизоляцией.
Помимо этого, автомобиль оснащен полноприводной трансмиссией от ВАЗ-2121, оригинальной рамой, независимой подвеской, дисковыми тормозами по кругу, бензиновым двигателем объемом 1,8 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач.
В январе автомобиль ГАЗ-24 «Волга», выпущенный в 1973 году, выставили на продажу в России за три миллиона рублей. Речь идет о заднеприводной машине с красным кузовом и бежевым кожаным салоном оснащена механической коробкой передач и 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 85 лошадиных сил. По данным продавца, «Волгу» восстанавливали инженеры Горьковского автомобильного завода, в настоящий момент она находится в Москве.
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Автоновости , Lada
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