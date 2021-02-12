Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Mercedes сократит в США модельный ряд 

Car.ru 6 часов назад
Mercedes теряет позиции на американском рынке
Фото: Car.ru
О пересмотре линейки Mercedes-Benz попросили сами американские дилеры.
Статистика свидетельствует, что вот уже второй год немецкий бренд утрачивает на американском рынке лидирующие позиции в премиальном сегменте. Между тем в 2020 году Mercedes отстал от своего извечного конкурента BMW всего на 4000 проданных автомобилей. Поэтому, чтобы догнать баварцев, Mercedes в ближайшие два года пересмотрит свой модельный ряд, предлагаемый в США. Об этом заявил глава дилерского совета Джефф Свикард.
Правда, пока неизвестно, какие модели покинут рынок: информация об этом должна появиться в самое ближайшее время. Вполне возможно, нововведения затронут только уменьшение уровней отделки или сокращение линейки моторов.
Господин Свикард также добавил, что потребительские предпочтения меняются с течением времени, и Mercedes вынужден адаптироваться к этому. Одновременно он сделал акцент на том, что для клиентов США приоритетом остаются внедорожники.
Видео дня. В России на четверть повысят утилизационный сбор на автомобили
Car.ru: последние новости
УАЗ перейдёт под контроль японцев в результате новой сделки «Соллерс» с Isuzu УАЗ перейдёт под контроль японцев в результате новой сделки «Соллерс» с Isuzu Полноприводный ВАЗ-2112 «Тарзан» со скрученным пробегом продают за 1,2 млн рублей Полноприводный ВАЗ-2112 «Тарзан» со скрученным пробегом продают за 1,2 млн рублей Германия официально разрешила автономное вождение Германия официально разрешила автономное вождение
Комментарии
Автоновости , BMW , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение