Mercedes теряет позиции на американском рынке

О пересмотре линейки Mercedes-Benz попросили сами американские дилеры.

Статистика свидетельствует, что вот уже второй год немецкий бренд утрачивает на американском рынке лидирующие позиции в премиальном сегменте. Между тем в 2020 году Mercedes отстал от своего извечного конкурента BMW всего на 4000 проданных автомобилей. Поэтому, чтобы догнать баварцев, Mercedes в ближайшие два года пересмотрит свой модельный ряд, предлагаемый в США. Об этом заявил глава дилерского совета Джефф Свикард.

Правда, пока неизвестно, какие модели покинут рынок: информация об этом должна появиться в самое ближайшее время. Вполне возможно, нововведения затронут только уменьшение уровней отделки или сокращение линейки моторов.

Господин Свикард также добавил, что потребительские предпочтения меняются с течением времени, и Mercedes вынужден адаптироваться к этому. Одновременно он сделал акцент на том, что для клиентов США приоритетом остаются внедорожники.