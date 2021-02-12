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Спрос на автомобили с пробегом бьет рекорды в России 

Алиса Селезнёва 6 часов назад
Спрос на автомобили с пробегом бьет рекорды в России
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Спрос и цены на подержанные машины в 2020 году побили все рекорды, в январе хаос на рынке автомобилей с пробегом продолжается. Эксперты объясняют это ростом цен на новые машины и отсутствием хороших предложений на рынке б/у автомобилей, пишет Autonews.
По словам представителя площадки по продаже машин «Авто.ру» Валентины Ананьевой, за октябрь 2020 года было продано 588 тысяч машин, что стало рекордным результатом за последние пять лет.

«Дефицит и подорожание новых машин приводят к тому, что те, кто планировал заменить автомобиль, откладывают покупку до лучших времен, а значит, не продают те машины, что у них есть сейчас. А те, кто твердо решил купить машину, но не может позволить себе новую, обращают внимание на вторичный рынок», — пояснила она, отметив, что рост цен на подержанные машины в январе составил 6%.

Участники рынка прогнозируют, что цены машины с пробегом будут расти еще некоторое время, однако затем дефицит закончится, и рынок сбалансируется.
Как сообщал «Рамблер», ранее автоэксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что цены на новые автомобили скорее всего вырастут, а ряд компаний могут ограничить модельный ряд на российском рынке. Причиной этого станет предложеное Минпромторгом повышение утилизационного сбора. Инициатива представителей ведомства предусматривает повышение применяемого к базовой ставке коэффициента на 25%. Таким образом, на легковые автомобили базовая ставка вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, а для тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тысяч до 187,5 тысячи рублей.
Видео дня. В России на четверть повысят утилизационный сбор на автомобили
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Автоновости , Минпромторг , газета "Известия"
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