Спрос на автомобили с пробегом бьет рекорды в России 

Спрос и цены на подержанные машины в 2020 году побили все рекорды, в январе хаос на рынке автомобилей с пробегом продолжается. Эксперты объясняют это ростом цен на новые машины и отсутствием хороших предложений на рынке б/у автомобилей, пишет Autonews.

По словам представителя площадки по продаже машин «Авто.ру» Валентины Ананьевой, за октябрь 2020 года было продано 588 тысяч машин, что стало рекордным результатом за последние пять лет.

«Дефицит и подорожание новых машин приводят к тому, что те, кто планировал заменить автомобиль, откладывают покупку до лучших времен, а значит, не продают те машины, что у них есть сейчас. А те, кто твердо решил купить машину, но не может позволить себе новую, обращают внимание на вторичный рынок», — пояснила она, отметив, что рост цен на подержанные машины в январе составил 6%.

Участники рынка прогнозируют, что цены машины с пробегом будут расти еще некоторое время, однако затем дефицит закончится, и рынок сбалансируется.