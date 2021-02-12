АвтоВАЗ отзывает почти 600 тысяч автомобилей Lada 

Дилерские центры получили информационное письмо по замене масляного насоса на моделях Vesta, XRAY, Granta и Largus. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».
По словам источника издания, насос планируется заменить на 578 автомобилях Lada с датой отгрузки от 21.08.2020 до 10.11.2020 года. Проблемы с насосом (артикул 21120-1011010-01) проявились из-за низких температур.
Замена насоса будет выполняться в дилерских центрах бесплатно для владельцев машин, подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно об отзыве 82 405 автомобилей «Тойота Ленд Крузер 200» и «Лексус ЛХ 570», которые были проданы с 31 января 2013 года до настоящего времени. Причиной стало то, что из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри формунки, существует вероятность образования трещины, кроткого замыкания, перегрева и даже возгорания.