АвтоВАЗ отзывает почти 600 тысяч автомобилей Lada 

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Дилерские центры получили информационное письмо по замене масляного насоса на моделях Vesta, XRAY, Granta и Largus. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

По словам источника издания, насос планируется заменить на 578 автомобилях Lada с датой отгрузки от 21.08.2020 до 10.11.2020 года. Проблемы с насосом (артикул 21120-1011010-01) проявились из-за низких температур.

Замена насоса будет выполняться в дилерских центрах бесплатно для владельцев машин, подчеркнул он.