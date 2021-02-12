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Эксперты сравнили цену одних и тех же авто в России и за рубежом 

Павел Тиунов 5 часов назад
Эксперты сравнили цену одних и тех же авто в России и за рубежом
Фото: ТАСС
Журналисты издания Autonews выяснили, сколько стоят одни и те же автомобили разных классов в России, в Европе, на Украине и в странах Азии. Оказалось, в РФ машины стоят дешевле.
В статье говорится, что в настоящее время представители автогигантов в России искусственно сдерживают цены, чтобы не допустить «шокирующего скачка» стоимости новых авто. Журналисты полагают, что как только предприниматели отпустят ситуацию, то цены на машины в России сравнятся с ценами на них в других странах.
Так, например, новая Skoda Octavia комплектации Ambition (МКПП, 150 лошадиных сил) в России стоит чуть больше 1,5 млн рублей, на Украине — 1,6 млн, в Чехии — 2 млн, а в Германии почти 2,5 млн рублей.

«Двухлитровй» корейский кроссовер Kia Sportage в Корее логично стоит дешевле, чем в России — 1,6 млн рублей против 1,71 миллиона. В Европе распространены иные версии данной модели — с бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра. Такой вариант с АКПП на Украине стоит 1,5 млн рублей, с МКПП в Германии — больше 2 млн рублей.

Renault Logan с объемом двигателя 1,6 литра можно приобрести в России за 683 тысячи рублей. В Европе распространена версия модели с литровым мотором, но стоит она гораздо дороже: на Украине — почти миллион рублей, в Румынии — 752 тысячи, в Латвии — 748 тысяч.
Японский кроссовер Toyota RAV4 базовой комплектации на родине стоит не намного дешевле, чем в России — 1,94 млн рублей против 1.96 млн В Европе он обойдется не дешевле 2 млн рублей. Выгода при покупке BMW 320i в РФ оценивается в сумму более 500 тысяч рублей, а вот Mercedes-Benz E200 в Германии стоит дешевле: там новый авто обойдется в 4,4 млн рублей, а в России в 4,7 млн рублей.
В России, согласно выводам журналистов, дешевле стоят внедорожники Land Rover и спорткары Porsche Carrera. При этом самый низкий ценник на электромобили Audi e-tron оказался на Украине. Там новую машину можно приобрести за 5,1 млн рублей, а в РФ та же модель обойдется в 6,2 млн рублей.
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Автоновости , Audi , Kia Sportage , BMW , Kia , Toyota , Renault Logan , Skoda Octavia , Renault , Skoda , Rover , Porsche , Land Rover , Mercedes-Benz , Toyota RAV4
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