Эксперты сравнили цену одних и тех же авто в России и за рубежом 

Журналисты издания Autonews выяснили , сколько стоят одни и те же автомобили разных классов в России, в Европе, на Украине и в странах Азии. Оказалось, в РФ машины стоят дешевле.

В статье говорится, что в настоящее время представители автогигантов в России искусственно сдерживают цены, чтобы не допустить «шокирующего скачка» стоимости новых авто. Журналисты полагают, что как только предприниматели отпустят ситуацию, то цены на машины в России сравнятся с ценами на них в других странах.

Так, например, новая Skoda Octavia комплектации Ambition (МКПП, 150 лошадиных сил) в России стоит чуть больше 1,5 млн рублей, на Украине — 1,6 млн, в Чехии — 2 млн, а в Германии почти 2,5 млн рублей.

«Двухлитровй» корейский кроссовер Kia Sportage в Корее логично стоит дешевле, чем в России — 1,6 млн рублей против 1,71 миллиона. В Европе распространены иные версии данной модели — с бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра. Такой вариант с АКПП на Украине стоит 1,5 млн рублей, с МКПП в Германии — больше 2 млн рублей.

Renault Logan с объемом двигателя 1,6 литра можно приобрести в России за 683 тысячи рублей. В Европе распространена версия модели с литровым мотором, но стоит она гораздо дороже: на Украине — почти миллион рублей, в Румынии — 752 тысячи, в Латвии — 748 тысяч.

Японский кроссовер Toyota RAV4 базовой комплектации на родине стоит не намного дешевле, чем в России — 1,94 млн рублей против 1.96 млн В Европе он обойдется не дешевле 2 млн рублей. Выгода при покупке BMW 320i в РФ оценивается в сумму более 500 тысяч рублей, а вот Mercedes-Benz E200 в Германии стоит дешевле: там новый авто обойдется в 4,4 млн рублей, а в России в 4,7 млн рублей.