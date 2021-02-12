В Москве предложили снизить разрешенную скорость 

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Столичный департамент транспорта выступил с инициативой снизить порог разрешенной скорости в Москве до 50 км/ч (сегодня — 60 км/ч), сообщает издание Autonews. Эксперты полагают, что для успешной реализации идеи необходимо сначала ликвидировать нештрафуемый лимит превышения скорости (+20 км/ч).

Эксперты дептранса отметили, что «снижение скорости в городах — мировой тренд». Таким образом, можно не только уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, но главное — повысить уровень безопасности и снизить количество ДТП.

Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский , комментируя предложение, заявил, что для того, чтобы инициатива заработала не следует пугать автомобилистов штрафами. По его мнению, с целью снижения скорости потока в городе до 50 км/ч необходимо использовать инфраструктуру: сужать полосы, строить островки безопасности, создавать повороты с радиусами, рассчитанными на заданную скорость.

Юрист Сергей Смирнов подчеркнул, что идея может принести результаты, только если отменить нештрафуемый лимит превышения скорости на 20 км/ч.

«Можно снизить скорость до 50 км/ч, но все поедут 69 км/ч», — пояснил он.