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Jeep снова задумался о выпуске бюджетного кроссовера: модель может породниться с Citroen 

Car.ru 5 часов назад
Jeep снова задумался о выпуске бюджетного кроссовера
Фото: Jeep
Американский автомобильный бренд Jeep снова задумался о разработке и выпуске нового кроссовера бюджетного сегмента. Не исключено, что новинка может «породниться» с компактным паркетником Citroen, чей дебют ожидается в ближайшее время.
Несколько лет назад впервые появилась информация о том, что в линейке бренда Jeep появится новый кроссовер. Ему пророчили место в ряду производителя чуть ниже модели Renegade, а это значило компактные размеры и сравнительно невысокую стоимость. Тогда проект так и не получил развития. Возможно, его разработка была дорогой, но нельзя исключать и другие факторы, о которых, впрочем, ничего не известно.
В январе этого года бренд Jeep вошёл в состав созданного в результате слияния PSA и FCA автомобильного концерна Stellantis, а потому есть вероятность, что теперь руководство может снова вернуться к старой идее. Если бюджетный кросс от Jeep всё же увидит свет, то, скорее всего, он будет ориентирован на индийский рынок, хотя со временем сможет выйти и за его пределы.
По мнению экспертов, кроссовер Jeep могут построить на основе грядущего паркетника Citroen. Последний уже тестируют в Индии и хотя точные сроки дебюта не озвучены, ожидается, что представят его в текущем году. Недорогой кросс от Jeep тоже могут презентовать для индийских потребителей, а также для латиноамериканского рынка, вернее, бразильского, поскольку новинка Citroen, по имеющимся данным, ориентирована именно на эти страны.
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Автоновости , Jeep , Citroen
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