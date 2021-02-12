Jeep снова задумался о выпуске бюджетного кроссовера

Американский автомобильный бренд Jeep снова задумался о разработке и выпуске нового кроссовера бюджетного сегмента. Не исключено, что новинка может «породниться» с компактным паркетником Citroen, чей дебют ожидается в ближайшее время.

Несколько лет назад впервые появилась информация о том, что в линейке бренда Jeep появится новый кроссовер. Ему пророчили место в ряду производителя чуть ниже модели Renegade, а это значило компактные размеры и сравнительно невысокую стоимость. Тогда проект так и не получил развития. Возможно, его разработка была дорогой, но нельзя исключать и другие факторы, о которых, впрочем, ничего не известно.

В январе этого года бренд Jeep вошёл в состав созданного в результате слияния PSA и FCA автомобильного концерна Stellantis, а потому есть вероятность, что теперь руководство может снова вернуться к старой идее. Если бюджетный кросс от Jeep всё же увидит свет, то, скорее всего, он будет ориентирован на индийский рынок, хотя со временем сможет выйти и за его пределы.

По мнению экспертов, кроссовер Jeep могут построить на основе грядущего паркетника Citroen. Последний уже тестируют в Индии и хотя точные сроки дебюта не озвучены, ожидается, что представят его в текущем году. Недорогой кросс от Jeep тоже могут презентовать для индийских потребителей, а также для латиноамериканского рынка, вернее, бразильского, поскольку новинка Citroen, по имеющимся данным, ориентирована именно на эти страны.