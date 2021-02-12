Ford приступил к испытаниям внедорожника Expedition

Американская компания Ford начала тестировать новую внедорожную версию Expedition в исполнении Timberline, которую создали для езды в условиях бездорожья. В Сети опубликовали ряд снимков транспортного средства.

Новинку создали на основе модификации Expedition. Не следует ожидать, что обновленная внедорожная модель не получит глобальных изменений в сравнении с большой модификацией. Между тем в автомобилях имеются некоторые отличия.

Хотя авто имеет камуфляжную защиту, можно рассмотреть ряд деталей новинки. Авто оснащается двойными выхлопными патрубками. На крыше транспортного средства имеются рейлинги.

Timberline комплектуется высокопроизводительным 3,5-литровым силовым агрегатом EcoBoost V6. В настоящее время актуальная версия Expedition получила мотор с двойным эффективным турбонаддувом, генерирующим 400 лошадиных сил. Между тем Timberline может оснащаться также более производительным силовым агрегатом.

Стоит отметить, что фирмой Ford будет затрачено 7 миллиардов долларов для разработки технологий эффективного автономного вождения. При этом 22 млрд долл. выделят для развития технологий, а также расширения производства электрических версий.