Lexus представит трехрядный внедорожник 

Компания Lexus ведет разработку целого ряда новых автомобилей, в том числе флагманского внедорожника с тремя рядами сидений, который станет заменой LX. Об этом пишет Autonews.
По данным издания, о разработке новых моделей рассказал председатель совета дилеров марки Джон Яконо. Одной из новинок должен стать трехрядный внедорожник, возможно,
речь идет о кроссовере под названием LQ.
Также готовится премьера обновленного LS. В компании ожидают, что новинка станет «настоящим эталоном для бренда», подчеркнул Яконо.
Он также подтвердил и слухи о работе над рамным внедорожником. Однако пока проект держится в секрете.