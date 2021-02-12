Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶

Lexus представит трехрядный внедорожник 

Алиса Селезнёва 5 часов назад
Lexus представит трехрядный внедорожник
Фото: РИА Новости
Компания Lexus ведет разработку целого ряда новых автомобилей, в том числе флагманского внедорожника с тремя рядами сидений, который станет заменой LX. Об этом пишет Autonews.
По данным издания, о разработке новых моделей рассказал председатель совета дилеров марки Джон Яконо. Одной из новинок должен стать трехрядный внедорожник, возможно,
речь идет о кроссовере под названием LQ.
Также готовится премьера обновленного LS. В компании ожидают, что новинка станет «настоящим эталоном для бренда», подчеркнул Яконо.
Он также подтвердил и слухи о работе над рамным внедорожником. Однако пока проект держится в секрете.
«Рамблер» писал, что ранее в Renault анонсировали новую Lada Niva. Руководитель Groupe Renault Лука де Мео пообещал, что новый внедорожник будет иметь отпечаток ретростиля, чтобы «зажечь» интерес покупателей к бренду в России.
Видео дня. В России на четверть повысят утилизационный сбор на автомобили
Автоновости , Lexus , Lada , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение