Lexus представит трехрядный внедорожник 

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Компания Lexus ведет разработку целого ряда новых автомобилей, в том числе флагманского внедорожника с тремя рядами сидений, который станет заменой LX. Об этом пишет Autonews.

По данным издания, о разработке новых моделей рассказал председатель совета дилеров марки Джон Яконо. Одной из новинок должен стать трехрядный внедорожник, возможно,

речь идет о кроссовере под названием LQ.

Также готовится премьера обновленного LS. В компании ожидают, что новинка станет «настоящим эталоном для бренда», подчеркнул Яконо.

Он также подтвердил и слухи о работе над рамным внедорожником. Однако пока проект держится в секрете.