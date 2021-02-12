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Топ-3 популярных цвета для авто в 2020 году 

Павел Тиунов 5 часов назад
Топ-3 популярных цвета для авто в 2020 году
Фото: ТАСС
Эксперты немецкого концерна BASF выяснили, машины каких цветов выбирали автолюбители в 2020 году. Предпочтения водителей практически не изменились, сообщает издание Carsweek.
На вершине списка оказался белый цвет. 28% проданных в Европе, Африке и странах Ближнего Востока автомобилей оказались белоснежными. Популярность этого цвета аналитики отчасти объясняют, тем, что он является базовым и доплачивать за него нет необходимости. В Азиатско-Тихоокеанском регионе почти половина (48%) реализованных авто — белые. В тройке лидеров также числятся черный и серый цвета. Среди ярких оттенков наиболее популярны синий, красный и зеленый.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты привели преимущества и недостатки самых распространенных цветов автомобилей. Так, по их мнению, черный — самый непрактичный цвет: на нем хорошо видны сколы и царапины и даже небольшой слой пыли придает авто вид давно не мытой машины.
Кроме того, черные автомобили сильно греются на солнце, в результате чего у них выгорает лакокрасочное покрытие. Белые машины в этой ситуации выглядят намного выгоднее: они не перегреваются на жаре, а вмятины, сколы и царапины на кузове практически не видны. В качестве минусов эксперты упоминают, что на белом фоне слишком хорошо заметны следы начинающейся коррозии. Серый цвет, по мнению экспертов, выглядит «намного дороже и презентабельнее, чем белый». При этом серые автомобили обладают всеми теми же преимуществами, что и белые.
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Автоновости
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