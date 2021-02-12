Москвичей призвали отложить поездки на авто из-за метели

Автомобилистам не стоит совершать поездки на личном транспорте после 21:00 из-за снегопада в пятницу, 12 февраля. Об этом рассказал Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Большое количество снега на дорогах затрудняет движение. Из-за метели на улицах столицы случается большое количество ДТП, отметили в центре.

— Настоятельно просим водителей сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если утром вы уже выехали на автомобиле, отложите поездки на более позднее время — после 21:00 будет полегче, — говорится в сообщении ЦОДД.

Уточняется, что данные меры позволят специальной технике быстрее справиться с последствиями сильной метели.