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Москвичей призвали отложить поездки на личных авто вечером 12 февраля из-за метели 

Вечерняя Москва и ещё 1 3 часа назад
Москвичей призвали отложить поездки на авто из-за метели
Фото: ТАСС
Автомобилистам не стоит совершать поездки на личном транспорте после 21:00 из-за снегопада в пятницу, 12 февраля. Об этом рассказал Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Большое количество снега на дорогах затрудняет движение. Из-за метели на улицах столицы случается большое количество ДТП, отметили в центре.

— Настоятельно просим водителей сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если утром вы уже выехали на автомобиле, отложите поездки на более позднее время — после 21:00 будет полегче, — говорится в сообщении ЦОДД.

Уточняется, что данные меры позволят специальной технике быстрее справиться с последствиями сильной метели.
Автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах. Водителям не рекомендуют совершать резкие маневры и отвлекаться на смартфоны. Москвичам стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, сообщает РИА Новости.
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Автоновости , РИА Новости
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