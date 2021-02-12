Германия официально разрешила автономное вождение 

В Германии правительство одобрило «закон об автономном вождении», а это значит, что она станет первой страной, где разрешат легально использовать и тестировать беспилотники. Законодательство предусматривает, что на дорогах общего пользования могут эксплуатироваться транспортные средства с четвертым уровнем автономного вождения.

В Германии разрешили езду беспилотников еще раньше, приняв некоторые правила. Так, автономные авто должны были использоваться только на ограниченной территории, например, в промышленной зоне, и при наличии специального разрешения. Теперь же с принятием нового закона использовать беспилотники можно будет по всей стране, без наличия разрешительных документов.

Пока такие разрешения будут действовать только при установке системы автопилота четвертого уровня, остальным же пока, как и ранее, нужно будет получить его. Такие правила предполагают, что в салоне в обязательном порядке должен находиться человек, чтобы отреагировать вовремя в экстренной ситуации.

Уровень 5, когда авто может ехать полностью без людей, пока остается недоступным.