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10‑балльные пробки парализовали Москву 

РИАМО 3 часа назад
Пробки в Москве достигли 10 баллов
Фото: ТАСС
В Москве в пятницу вечером из-за аномального снегопада загруженность дорог достигла 10 баллов из 10 возможных, центральные улицы города встали, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Движение транспорта сильно затруднено на многих участках МКАД, особенно на востоке, северо-востоке, северо-западе, юго-востоке трассы. Очень серьезные заторы возникли на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце, магистралях на юге Москвы, а также на всех шоссе в районе пересечения с МКАД.
Центр столицы стоит полностью. Пробки зарегистрировали на улице Новый Арбат, Москворецкой набережной, Болотной набережной, улице Большой Полянке, Яузском бульваре, Солянке, Большой Якиманке и других.
«Яндекс. Пробки» объяснили ночные 10-балльные пробки по всей Москве
Ситуация на дорогах столицы улучшится лишь после 19 часов. К 20:00 ожидается 7 баллов.
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Автоновости , Яндекс
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