В России появится первый электробус с ночной зарядкой 

Отечественный разработчик и производитель инновационного городского транспорта, компания «ПК Транспортные системы», работает над созданием автобуса на электротяге с ночной зарядкой. Новый транспорт будут эксплуатировать на маршрутах в городах России, правда, когда презентуют и начнут выпускать новинку, пока неизвестно.

Особенностью нового сочленённого низкопольного электроавтобуса ПК-ТС-6245 станет метод восполнения утраченной энергии аккумуляторной батареи. Заявлено, что новому транспортному средству достаточно шести часов для зарядки, а запас хода на электротяге составит не менее 200-250 километров пройденного пути. То есть, автобус можно будет заряжать в ночное время, а на протяжении дня ему не потребуется «промежуточная» подзарядка.

Инновационный автобус будет сочленённым, поэтому сможет вместить до полутора сотен пассажиров, что значительно облегчит загруженность маршрутов. В салоне общественного транспорта появится мультимедиа и USB-порты для зарядки гаджетов, климатическая система. Плюс, для отделки интерьера электроавтобуса применят алюминиевые сплавы, отличающиеся износостойкостью и пожаробезопасностью.

Известно, что новинка уже проходит первичную сборку на заводе в Твери, а покраска кузова будет осуществляться на Энгельсском предприятии электротранспорта.