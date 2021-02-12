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В России появится первый электробус с ночной зарядкой 

Car.ru 5 часов назад
В России появится первый электробус с ночной зарядкой
Фото: Car.ru
Отечественный разработчик и производитель инновационного городского транспорта, компания «ПК Транспортные системы», работает над созданием автобуса на электротяге с ночной зарядкой. Новый транспорт будут эксплуатировать на маршрутах в городах России, правда, когда презентуют и начнут выпускать новинку, пока неизвестно.
Особенностью нового сочленённого низкопольного электроавтобуса ПК-ТС-6245 станет метод восполнения утраченной энергии аккумуляторной батареи. Заявлено, что новому транспортному средству достаточно шести часов для зарядки, а запас хода на электротяге составит не менее 200-250 километров пройденного пути. То есть, автобус можно будет заряжать в ночное время, а на протяжении дня ему не потребуется «промежуточная» подзарядка.
Инновационный автобус будет сочленённым, поэтому сможет вместить до полутора сотен пассажиров, что значительно облегчит загруженность маршрутов. В салоне общественного транспорта появится мультимедиа и USB-порты для зарядки гаджетов, климатическая система. Плюс, для отделки интерьера электроавтобуса применят алюминиевые сплавы, отличающиеся износостойкостью и пожаробезопасностью.
Известно, что новинка уже проходит первичную сборку на заводе в Твери, а покраска кузова будет осуществляться на Энгельсском предприятии электротранспорта.
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