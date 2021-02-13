Как избавиться от полученного в метель штрафа 

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, что в непогоду, когда дороги занесены снегом и разметку не видно, водители рискуют получить незаслуженные штрафы. Оспорить их будет непросто, отмечает «360».

Минтранс рекомендовал автоинспекторам отбраковывать нарушения разметки в непогоду и не выносить постановления по ним, однако в ГИБДД к этому не прислушались, подчеркнул телеканал.

«В правилах четко написано: пересечение линии. Если ты ее не пересекал, значит, ты не нарушал. За что тебя наказывают? Только по мнению инспектора. Мнение — не доказательство», — отметил Субботин.

Он добавил, что камеры беспристрастны и будут присылать штрафы вне зависимости от погодных условий.

«Есть там снег, стерта она [разметка — прим. ред.] — неважно», — сказал Субботин.

Порядок обжалования он назвал «отвратительным»: водитель должен подать заявление в ГАИ и дождаться решения, затем, возможно, ему придется обратиться в суд. Суды нередко встают на сторону водителя, но потратить на все это придется много времени, заключил эксперт.

Как сообщал «Рамблер», ранее издание AutoNews рассказало , как можно обжаловать различные автомобильные штрафы.

Самый простой способ оспорить штраф за неправильную парковку для москвичей — подача заявления на портале mos.ru в разделе «Обжалование нарушения». Там нужно указать номер постановления и причины обжалования. Такой же сервис работает на сайте «Автокод».

Если водитель хочет поспорить со штрафом дорожной инспекции, он должен подать жалобу в территориальное подразделение ГИБДД, выписавшее штраф, на имя сотрудника, оформившего нарушение, либо начальника отделения. К жалобе потребуется приложить копии постановления о штрафе и документов на автомобиль.