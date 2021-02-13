Как избавиться от полученного в метель штрафа 

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, что в непогоду, когда дороги занесены снегом и разметку не видно, водители рискуют получить незаслуженные штрафы. Оспорить их будет непросто, отмечает «360».
Минтранс рекомендовал автоинспекторам отбраковывать нарушения разметки в непогоду и не выносить постановления по ним, однако в ГИБДД к этому не прислушались, подчеркнул телеканал.
«В правилах четко написано: пересечение линии. Если ты ее не пересекал, значит, ты не нарушал. За что тебя наказывают? Только по мнению инспектора. Мнение — не доказательство», — отметил Субботин.
Он добавил, что камеры беспристрастны и будут присылать штрафы вне зависимости от погодных условий.
«Есть там снег, стерта она [разметка — прим. ред.] — неважно», — сказал Субботин.
Порядок обжалования он назвал «отвратительным»: водитель должен подать заявление в ГАИ и дождаться решения, затем, возможно, ему придется обратиться в суд. Суды нередко встают на сторону водителя, но потратить на все это придется много времени, заключил эксперт.
Как сообщал «Рамблер», ранее издание AutoNews рассказало, как можно обжаловать различные автомобильные штрафы.
Самый простой способ оспорить штраф за неправильную парковку для москвичей — подача заявления на портале mos.ru в разделе «Обжалование нарушения». Там нужно указать номер постановления и причины обжалования. Такой же сервис работает на сайте «Автокод».
Если водитель хочет поспорить со штрафом дорожной инспекции, он должен подать жалобу в территориальное подразделение ГИБДД, выписавшее штраф, на имя сотрудника, оформившего нарушение, либо начальника отделения. К жалобе потребуется приложить копии постановления о штрафе и документов на автомобиль.