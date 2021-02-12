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Электрокар Renault 5 оснастят дешёвыми аккумуляторами 

Car.ru 4 часа назад
Электрокар Renault 5 оснастят дешёвыми аккумуляторами
Фото: Reuters
Французская автомобилестроительная компания Renault к 2025 году планирует выпустить на рынок новый электрокар, оснащённый недорогими аккумуляторными батареями. Речь идёт о модели Renault 5, ранее выпускавшейся с двигателем внутреннего сгорания, но возрождающейся в электрифицированной вариации.
На сегодняшний день «львиная доля» цены электрифицированных транспортных средств припадает на аккумуляторные батареи. Большинство производителей оснащают свои модели устройствами NMC, то есть, с никель-марганцево-кобальтовыми катодами. Компания Renault, как и многие другие, ищет пути удешевления электромобилей, а потому новинку планируют оснащать батареями с литий-железофосфатными катодами или LFP.
Таким образом, производитель сможет сделать новинку дешевле, а значит более конкурентоспособной. Ожидается, что стоимость нового электрокара от Renault не превысит 30 тысяч евро, а это по актуальному курсу эквивалентно 2,7 млн рублей.
Аккумуляторные батареи LFP не содержат кобальт, более стабильны и меньше перегреваются, нежели применяющиеся сейчас устройства NMC. К тому же они дешевле, но при этом имеют и ряд недостатков, а основной — это то, что такие батареи не приспособлены к работе при низких температурах, поэтому в мороз с эксплуатацией электрокара могут возникать проблемы.
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Автоновости , Renault 5 , Renault
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