В России задумались о «дресс-коде» для таксистов

Необходимость создания кодекса этики таксистов объясняется участившимися жалобами горожан на поведение водителей, занятых извозом. Однако, по мнению федеральных парламентариев, правила хорошего тона должны соблюдать как водители, так и пассажиры. При этом сделать кодекс обязательным не получится — профильное законодательство не предусматривает для таксистов дополнительных требований. Чтобы повысить безопасность и комфорт пассажиров, необходим новый закон о такси, считают депутаты и сенаторы.

Культурная инициатива

Северная столица предлагает привнести немного интеллигентности в сферу частных автомобильных пассажирских перевозок. Для этого таксистам решили прописать этический кодекс. На разработке документа настаивает городской комитет по транспорту, рассказали телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе ведомства.

В кодекс хотят включить минимальные требования к качеству услуг, а также некий обобщённый собирательный «портрет» квалифицированного водителя. При разработке «обязательных стандартов качества транспортного обслуживания населения», или так называемого кодекса этики, будет учтено мнение как перевозчиков, так и их пассажиров — петербуржцев, обещают власти города.

«Этические нормы у таксистов во многом должны дублировать те правила, которых мы придерживаемся в общественных местах: не курим, не шумим, не нарушаем личное пространство, не сквернословим, проявляем взаимное уважение. Поскольку речь идёт о платной услуге, пассажир вправе рассчитывать и на определённый уровень комфорта: чистоту, тишину, учёт его музыкальных предпочтений при выборе радиостанции», — перечисляет доцент.

Немаловажно, по мнению Шевчук, уделить внимание и внешнему виду водителя. В качестве «идеального» примера уровня сервиса Нина Шевчук приводит Сингапур: «Несмотря на специфический климат, все таксисты в этой стране строго придерживаются делового дресс-кода: закрытая чистая обувь, брюки и белоснежная рубашка».

При этом затрагивая тему присутствия многочисленных в Петербурге водителей из государств ближнего зарубежья, эксперт уверена — выработка общего свода этикетных норм не ущемит прав тех, кто приехал на заработки, а напротив, упростит мигрантам понимание, чего от них ждёт рядовой россиянин.

Пассажиры тоже хамят

«Зачастую причиной конфликтов в такси является неэтичное, а порою и неадекватное поведение клиентов, — пояснил он «Парламентской газете». — В Сети можно увидеть записи с видеорегистратора, на которых некоторые пассажирки вели себя безобразно, на грани нарушения норм уголовного права».

По словам депутата, таксисты также вправе ожидать, что клиент сядет к ним в машину в чистой одежде и обуви, не будет курить, разговаривать по телефону или задавать вопросы, отвлекая водителя от дороги.

«Написать этических норм для пассажиров можно много, — отмечает Лысаков. — Поэтому такие односторонние требования к таксистам не только выглядят несерьёзно, но и являются избыточными, поскольку действующее законодательство, хотя оно и требует дальнейшего развития, не предполагает введения дополнительных критериев для выдачи разрешений на таксомоторную деятельность».

Как пояснил депутат, повысить безопасность и комфорт пассажиров можно, написав для такси собственный отраслевой закон, в котором и следует учесть все пожелания участников рынка. Работа над документом ведётся давно, но всё ещё далека от завершения.

Что с законом о такси

История с принятием закона, регулирующего пассажирские автоперевозки в России, длится четвёртый год. Как рассказала «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Ирина Рукавишникова , это вызывает беспокойство у участников рынка.

Напомним, в декабре 2018 года в первом чтении был принят законопроект о такси, однако потом работа над ним застопорилась. В частности, споры возникли вокруг регулирования деятельности агрегаторов такси, а также по поводу необходимости установки в машинах тахографов и таксометров. Документ раскритиковали в Государственно-правовом управлении Президента РФ. В одном из отрицательных отзывов отмечалось, что предлагаемые требования возлагают на перевозчиков значительные дополнительные расходы по их реализации.

В 2019 году группа сенаторов во главе с вице-спикером палаты регионов Андреем Турчаком внесла в Госдуму свой проект закона, регулирующий рынок пассажирских автоперевозок.

«Целями документа были повышение безопасности перевозок, расширение применения цифровых технологий, а также стимулирование предпринимательской активности», — пояснила Ирина Рукавишникова.

Им предлагалось, в частности, ввести солидарную ответственность агрегаторов такси за вред, причинённый здоровью или жизни пассажира в случае аварии или другого нарушения. Также планировалось разрешить работу в такси самозанятым гражданам. Однако в 2020 году сенаторский законопроект думский Комитет по транспорту и строительству вернул разработчикам, а позже отказался и от своего законопроекта.