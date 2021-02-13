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В России может появиться «дресс-код» для бомбилы 

Парламентская газета 1 час назад
В России задумались о «дресс-коде» для таксистов
Фото: ТАСС
Необходимость создания кодекса этики таксистов объясняется участившимися жалобами горожан на поведение водителей, занятых извозом. Однако, по мнению федеральных парламентариев, правила хорошего тона должны соблюдать как водители, так и пассажиры. При этом сделать кодекс обязательным не получится — профильное законодательство не предусматривает для таксистов дополнительных требований. Чтобы повысить безопасность и комфорт пассажиров, необходим новый закон о такси, считают депутаты и сенаторы.
Культурная инициатива
Северная столица предлагает привнести немного интеллигентности в сферу частных автомобильных пассажирских перевозок. Для этого таксистам решили прописать этический кодекс. На разработке документа настаивает городской комитет по транспорту, рассказали телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе ведомства.
В кодекс хотят включить минимальные требования к качеству услуг, а также некий обобщённый собирательный «портрет» квалифицированного водителя. При разработке «обязательных стандартов качества транспортного обслуживания населения», или так называемого кодекса этики, будет учтено мнение как перевозчиков, так и их пассажиров — петербуржцев, обещают власти города.
Как рассказала «Парламентской газете» специалист по этикету, доцент кафедры международных отношений Северо-западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат политических наук Нина Шевчук, новые правила должны коснуться не только поведенческой культуры водителей, но и поспособствовать введению обязательного дресс-кода.

«Этические нормы у таксистов во многом должны дублировать те правила, которых мы придерживаемся в общественных местах: не курим, не шумим, не нарушаем личное пространство, не сквернословим, проявляем взаимное уважение. Поскольку речь идёт о платной услуге, пассажир вправе рассчитывать и на определённый уровень комфорта: чистоту, тишину, учёт его музыкальных предпочтений при выборе радиостанции», — перечисляет доцент.

Немаловажно, по мнению Шевчук, уделить внимание и внешнему виду водителя. В качестве «идеального» примера уровня сервиса Нина Шевчук приводит Сингапур: «Несмотря на специфический климат, все таксисты в этой стране строго придерживаются делового дресс-кода: закрытая чистая обувь, брюки и белоснежная рубашка».
При этом затрагивая тему присутствия многочисленных в Петербурге водителей из государств ближнего зарубежья, эксперт уверена — выработка общего свода этикетных норм не ущемит прав тех, кто приехал на заработки, а напротив, упростит мигрантам понимание, чего от них ждёт рядовой россиянин.
Пассажиры тоже хамят
Член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что аналогичный кодекс необходимо вводить и для пассажиров.

«Зачастую причиной конфликтов в такси является неэтичное, а порою и неадекватное поведение клиентов, — пояснил он «Парламентской газете». — В Сети можно увидеть записи с видеорегистратора, на которых некоторые пассажирки вели себя безобразно, на грани нарушения норм уголовного права».

По словам депутата, таксисты также вправе ожидать, что клиент сядет к ним в машину в чистой одежде и обуви, не будет курить, разговаривать по телефону или задавать вопросы, отвлекая водителя от дороги.
«Написать этических норм для пассажиров можно много, — отмечает Лысаков. — Поэтому такие односторонние требования к таксистам не только выглядят несерьёзно, но и являются избыточными, поскольку действующее законодательство, хотя оно и требует дальнейшего развития, не предполагает введения дополнительных критериев для выдачи разрешений на таксомоторную деятельность».
Как пояснил депутат, повысить безопасность и комфорт пассажиров можно, написав для такси собственный отраслевой закон, в котором и следует учесть все пожелания участников рынка. Работа над документом ведётся давно, но всё ещё далека от завершения.
Что с законом о такси
История с принятием закона, регулирующего пассажирские автоперевозки в России, длится четвёртый год. Как рассказала «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Ирина Рукавишникова, это вызывает беспокойство у участников рынка.
Напомним, в декабре 2018 года в первом чтении был принят законопроект о такси, однако потом работа над ним застопорилась. В частности, споры возникли вокруг регулирования деятельности агрегаторов такси, а также по поводу необходимости установки в машинах тахографов и таксометров. Документ раскритиковали в Государственно-правовом управлении Президента РФ. В одном из отрицательных отзывов отмечалось, что предлагаемые требования возлагают на перевозчиков значительные дополнительные расходы по их реализации.
В 2019 году группа сенаторов во главе с вице-спикером палаты регионов Андреем Турчаком внесла в Госдуму свой проект закона, регулирующий рынок пассажирских автоперевозок.

«Целями документа были повышение безопасности перевозок, расширение применения цифровых технологий, а также стимулирование предпринимательской активности», — пояснила Ирина Рукавишникова.

Им предлагалось, в частности, ввести солидарную ответственность агрегаторов такси за вред, причинённый здоровью или жизни пассажира в случае аварии или другого нарушения. Также планировалось разрешить работу в такси самозанятым гражданам. Однако в 2020 году сенаторский законопроект думский Комитет по транспорту и строительству вернул разработчикам, а позже отказался и от своего законопроекта.
Как ранее рассказал «Парламентской газете» депутат Александр Васильев, в конце декабря прошлого года думский Комитет по транспорту принял решение создать новую рабочую группу, которая должна предложить законопроект о такси, удовлетворяющий все стороны.
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Комментарии 5
Автоновости , Андрей Турчак , Александр Васильев , Ирина Рукавишникова , Вячеслав Лысаков , Нина Шевчук , Госдума , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы , РАНХиГС , Парламентская газета
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