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В МВД рассказали о процессе разработки новых правил экзамена на права 

ТК «Звезда» и ещё 1 2 часа назад
В МВД почти доработали новый регламент сдачи на права
Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Новый административный регламент сдачи экзамена для получения водительского удостоверения находится в заключительной стадии разработки. Об этом сообщили пресс-центре МВД.
Вступление в силу нового регламента планируется с 1 апреля текущего года.
Новые правила вносят изменения в практическую часть экзамена. Так, для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей исключается этап «площадка», меняется также система начисления баллов, вводятся 19 грубейших нарушений (например, не пристегнутый ремень и пользование мобильным телефоном), после которых экзамен будет сразу же прекращен. Определены также критерии для недопуска водителей к экзамену и аннулирования водительских прав, напоминает ТАСС.
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Автоновости , МВД , ИТАР-ТАСС
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