Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Компания Nissan готовит новый фургон на базе Renault Kangoo 

Car.ru 5 часов назад
Nissan выпустит новый фургон на базе Renault Kangoo
Фото: Car.ru
Японская автомобилестроительная компания Nissan готовит к выходу новый фургон, построенный на базе модели Renault Kangoo. Речь в данном случае идёт не о совершенно новом компактном автомобиле коммерческого сегмента, а о следующем поколении фургона NV250.
Актуальная на сегодняшний день версия Nissan NV250 вышла на рынок почти два года назад. Эта модель разделила «базу» с фургоном Renault Kangoo, а её производство налажено на французском предприятии, принадлежащем автомобильному альянсу, куда кроме Nissan и Renault также входит японская компания Mitsubishi.
Новинка будет сходить с конвейеров того же завода, базирующегося во Франции. Правда, пока нет информации ни о сроках дебюта компактного коммерческого автомобиля, ни о его выходе на рынок, ни о технических характеристиках.
Известно, что преемник модели Nissan NV250 заменит в линейке Kubistar первой генерации, тоже построенный на базе Kangoo от Renault. Стоит ожидать появления нескольких вариаций новинки, в том числе, грузовой фургон и пассажирские версии, отличающиеся длиной колёсной базы.
Видео дня. Оформить ОСАГО теперь можно в офисах Сбербанка
Car.ru: последние новости
В январе Renault Duster стал бестселлером марки в РФ В январе Renault Duster стал бестселлером марки в РФ УАЗ перейдёт под контроль японцев в результате новой сделки «Соллерс» с Isuzu УАЗ перейдёт под контроль японцев в результате новой сделки «Соллерс» с Isuzu МВД России завершает разработку нового регламента сдачи экзаменов на водительские права МВД России завершает разработку нового регламента сдачи экзаменов на водительские права
Комментарии
Автоновости , Nissan , Renault , Mitsubishi , Renault Kangoo
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение