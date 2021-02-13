Nissan выпустит новый фургон на базе Renault Kangoo

Японская автомобилестроительная компания Nissan готовит к выходу новый фургон, построенный на базе модели Renault Kangoo. Речь в данном случае идёт не о совершенно новом компактном автомобиле коммерческого сегмента, а о следующем поколении фургона NV250.

Актуальная на сегодняшний день версия Nissan NV250 вышла на рынок почти два года назад. Эта модель разделила «базу» с фургоном Renault Kangoo, а её производство налажено на французском предприятии, принадлежащем автомобильному альянсу, куда кроме Nissan и Renault также входит японская компания Mitsubishi

Новинка будет сходить с конвейеров того же завода, базирующегося во Франции. Правда, пока нет информации ни о сроках дебюта компактного коммерческого автомобиля, ни о его выходе на рынок, ни о технических характеристиках.

Известно, что преемник модели Nissan NV250 заменит в линейке Kubistar первой генерации, тоже построенный на базе Kangoo от Renault. Стоит ожидать появления нескольких вариаций новинки, в том числе, грузовой фургон и пассажирские версии, отличающиеся длиной колёсной базы.