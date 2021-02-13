В январе Renault Duster стал бестселлером марки в России

Аналитиками представлена информация о реализациях французского бренда на территории РФ. В январе этого года российские дилеры бренда Renault смогли продать 8 535 экземпляров авто. Это на 3 процента больше в сравнении позапрошлогодними показателями.

Автобренд оказался на пятой позиции по реализации авто среди всех автобрендов, которые представлены на отечественном рынке. Рыночная доля марки достигает 8,9 процентов. Годом ранее показатели составляли 8,4 процента.

Бестселлером автобренда в Российской Федерации в январе стал кросс Duster — 2 889 единиц (плюс 63,1 процента). На втором месте размещается Sandero в кузове хэтчбэк. Данное транспортное средство реализовали в количестве 1 938 экземпляров (+15,2%). Третью ступень занимает Logan. Седан продали в количестве 1 736 единиц (минус 17,2 процента).

В свою очередь реализации кросса Kaptur достигли только 1 159 транспортных средств. Это на 16 процентов меньше в сравнении с прошлыми показателями.