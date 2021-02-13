Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

В январе Renault Duster стал бестселлером марки в РФ 

Car.ru 3 часа назад
В январе Renault Duster стал бестселлером марки в России
Фото: Car.ru
Аналитиками представлена информация о реализациях французского бренда на территории РФ. В январе этого года российские дилеры бренда Renault смогли продать 8 535 экземпляров авто. Это на 3 процента больше в сравнении позапрошлогодними показателями.
Автобренд оказался на пятой позиции по реализации авто среди всех автобрендов, которые представлены на отечественном рынке. Рыночная доля марки достигает 8,9 процентов. Годом ранее показатели составляли 8,4 процента.
Бестселлером автобренда в Российской Федерации в январе стал кросс Duster — 2 889 единиц (плюс 63,1 процента). На втором месте размещается Sandero в кузове хэтчбэк. Данное транспортное средство реализовали в количестве 1 938 экземпляров (+15,2%). Третью ступень занимает Logan. Седан продали в количестве 1 736 единиц (минус 17,2 процента).
В свою очередь реализации кросса Kaptur достигли только 1 159 транспортных средств. Это на 16 процентов меньше в сравнении с прошлыми показателями.
Видео дня. Оформить ОСАГО теперь можно в офисах Сбербанка
Car.ru: последние новости
Компания Nissan готовит новый фургон на базе Renault Kangoo Компания Nissan готовит новый фургон на базе Renault Kangoo УАЗ перейдёт под контроль японцев в результате новой сделки «Соллерс» с Isuzu УАЗ перейдёт под контроль японцев в результате новой сделки «Соллерс» с Isuzu МВД России завершает разработку нового регламента сдачи экзаменов на водительские права МВД России завершает разработку нового регламента сдачи экзаменов на водительские права
Комментарии
Автоновости , Renault Duster , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение