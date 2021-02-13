Для застрявших на МКАД водителей установят 40 точек питания

В ближайшие часы на Московской кольцевой автомобильной дороге установят более 40 точек обогрева и питания для водителей, которые из-за снегопада по несколько часов стоят в пробках. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до минус 27 градусов по поручению мэра Москвы на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей», — сказал он.

Кроме того, на дороге поставят передвижные туалетные кабины.

Бирюков попросил водителей воздержаться от поездок на личном транспорте, поскольку в настоящее время ведется масштабная уборка снега. Из-за прохода коммунальной техники движение может осложниться.