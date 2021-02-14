Правила сдачи экзамена на водительские права решили изменить

В России с 1 апреля 2021 года готовятся ввести в действие новый административный регламент сдачи экзамена на водительские права. Его разработка находится на завершающей стадии.

Как передает ТАСС , главным изменением станет отмена «площадки» для большинства категорий водительских прав. Будущие водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов будут сдавать практический экзамен на улице. А вот права на управление мотоциклом, мопедом, трициклом или квадроциклом придется получать после экзамена на закрытой от движения площадке.

Маршруты для сдачи экзаменов будут представлять собой перечень дорог и улиц. Заранее определенной схемы движения не будет. Во время экзамена в салоне автомобиля разрешат находиться другим кандидатам в водители, сотрудникам автошкол и представителям общественных организаций.

Оценивать уровень практической подготовки экзаменующихся будут по новой системе. В МВД составили список из 19 нарушений, каждое из которых означает автоматически проваленный экзамен. В их число входит езда с не пристегнутым ремнем безопасности и использование мобильного телефона. Также в регламент войдет 41 мелкое нарушение Правил дорожного движения, за которые будут начисляться штрафные баллы. Для успешной сдачи экзамена нужно будет набрать менее пяти штрафных баллов.

Теоретическая часть не изменится. Изначально в МВД хотели увеличить количество вопросов и присвоить каждому из них разный вес в баллах, но от этих нововведений решили отказаться.