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Правила сдачи экзамена на водительские права планируют изменить в России 

Профиль 2 часа назад
Правила сдачи экзамена на водительские права решили изменить
Фото: ©АГН Москва
В России с 1 апреля 2021 года готовятся ввести в действие новый административный регламент сдачи экзамена на водительские права. Его разработка находится на завершающей стадии.
Как передает ТАСС, главным изменением станет отмена «площадки» для большинства категорий водительских прав. Будущие водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов будут сдавать практический экзамен на улице. А вот права на управление мотоциклом, мопедом, трициклом или квадроциклом придется получать после экзамена на закрытой от движения площадке.
Маршруты для сдачи экзаменов будут представлять собой перечень дорог и улиц. Заранее определенной схемы движения не будет. Во время экзамена в салоне автомобиля разрешат находиться другим кандидатам в водители, сотрудникам автошкол и представителям общественных организаций.
Оценивать уровень практической подготовки экзаменующихся будут по новой системе. В МВД составили список из 19 нарушений, каждое из которых означает автоматически проваленный экзамен. В их число входит езда с не пристегнутым ремнем безопасности и использование мобильного телефона. Также в регламент войдет 41 мелкое нарушение Правил дорожного движения, за которые будут начисляться штрафные баллы. Для успешной сдачи экзамена нужно будет набрать менее пяти штрафных баллов.
Теоретическая часть не изменится. Изначально в МВД хотели увеличить количество вопросов и присвоить каждому из них разный вес в баллах, но от этих нововведений решили отказаться.
Ранее «Профиль» писал о том, как в 2021 году изменят порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол. Новый регламент устанавливает перечень оснований для отказа в приеме экзамена в ГИБДД в группах от автошкол.
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Автоновости , ГИБДД , МВД
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