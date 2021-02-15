С 1 марта в России изменятся правила техосмотра 

Правила прохождения техосмотра автомобиля изменятся с 1 марта, сообщает ТАСС. В скором будущем, если у автолюбителя на руках окажется диагностическая карта, но по факту осмотр технического состояния авто не был проведен, то документ аннулируют.
В первый день весны в силу вступит обновленный закон «О техосмотре». МВД запускает единую автоматизированную систему, в которой будут храниться данные о проведенных техосмотрах со всей страны.
Нововведение предполагает, что каждый автомобиль, заезжающий на станцию должен быть зафиксирован на фото до и после процедуры. В систему будут вносить сведения о времени и месте прохождения техосмотра. Воспользоваться информацией из базы данных смогут сотрудники ГИБДД и страховщики. Таким образом авторы законопроекта собираются исключить коррупционную составляющую процедуры.
В результате будет оформляться диагностическая карта, подписанная техническим экспертом в электронном варианте или в бумажном — по желанию автолюбителя. В законе говорится, что карты без пройденного техосмотра будут аннулироваться, а должностных лиц, выдавших их, привлекут к административной ответственности.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация, что сотрудников ГИБДД предложили наделить правом изымать документы на авто прямо на дороге, если у машины есть неисправности. Инициативу якобы активно обсуждают в российском правительстве. Речь о ситуации, когда автоинспектор выявил неполадки в техническом состоянии авто из списка запрещающих эксплуатацию авто. В этом случае правоохранитель должен приостановить действие диагностической карты, водителю — дать трое суток на ремонт авто, внеочередное прохождение техосмотра и получение новой диагностической карты. Если за указанный срок новая карта не получена, то при следующей встрече с сотрудником ГИБДД на дороге правоохранитель должен аннулировать свидетельство о регистрации авто, говорится в предложении. Соответственно далее перемещение машины будет разрешено только на эвакуаторе.