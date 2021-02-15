С 1 марта в России изменятся правила техосмотра 

Правила прохождения техосмотра автомобиля изменятся с 1 марта, сообщает ТАСС. В скором будущем, если у автолюбителя на руках окажется диагностическая карта, но по факту осмотр технического состояния авто не был проведен, то документ аннулируют.

В первый день весны в силу вступит обновленный закон «О техосмотре». МВД запускает единую автоматизированную систему, в которой будут храниться данные о проведенных техосмотрах со всей страны.

Нововведение предполагает, что каждый автомобиль, заезжающий на станцию должен быть зафиксирован на фото до и после процедуры. В систему будут вносить сведения о времени и месте прохождения техосмотра. Воспользоваться информацией из базы данных смогут сотрудники ГИБДД и страховщики. Таким образом авторы законопроекта собираются исключить коррупционную составляющую процедуры.

В результате будет оформляться диагностическая карта, подписанная техническим экспертом в электронном варианте или в бумажном — по желанию автолюбителя. В законе говорится, что карты без пройденного техосмотра будут аннулироваться, а должностных лиц, выдавших их, привлекут к административной ответственности.