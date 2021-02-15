Пробки в Москве достигли девяти баллов 

Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в понедельник достигла 9 из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт следует медленнее обычного на фоне снежных заносов и гололедицы.

По данным на 18:55 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных, а также на западе, северо-западе, юго-западе, севере, юге, северо-востоке и юго-востоке МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также водителям напомнили о том, что необходимо еще раз проверить работу своего автомобиля: замена масла, проверка работы аккумулятора, незамерзайка, щетка для снега.

"По прогнозу синоптиков, в ближайшее время в Московский регион придет сильное похолодание. Центр организации дорожного движения просит водителей быть предельно аккуратными. Зимой на дорогах скользко, плохое сцепление с дорогой увеличивает тормозной путь автомобиля. Чтобы не попасть в ДТП, не совершайте резких маневров, держите дистанцию, соблюдайте скорость", — сказали ТАСС в пресс-службе ЦОДД.

Ранее в столичном регионе был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Предупреждение действует до 22:00 16 февраля, температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже нормы. Днем 15 февраля в Москве прогнозировалось 13-15 градусов мороза, ночью может похолодать до 26 градусов ниже нуля.